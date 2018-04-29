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Efes 2018 Tatbikatı için İzmir'e geldiler

Efes 2018 Tatbikatı'na katılacak Suudi Arabistanlı  birliklerin İzmir'e ulaştığı bildirildi.

29 Nisan 2018 Pazar 11:35
Efes 2018 Tatbikatı için İzmir'e geldiler

Suudi Arabistan'ın resmi ajansı SPA'nın haberine göre,  7-11 Mayıs'ta  İzmir'de gerçekleştirilecek Efes-2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı  Tatbikatı'nda yer alacak Suudi Arabistanlı birlikler cuma günü Türkiye'ye ulaştı.

Efes 2018 Tatbikatı'na katılacak birlikler İzmir'de, Suudi  Arabistan'ın Ankara Askeri Ataşesi Halid bin Hüseyin el-Asaf, Tatbikat Komutanı  Albay Abdullah Muhammed ed-Dureybi ve tatbikatta yer alacak diğer bazı askeri  yetkililer tarafından karşılandı.

Askeri Ataşe Asaf, söz konusu tatbikata Suudi Arabistan'ın yanı sıra  birkaç ülkeden kara, deniz ve hava kuvvetleri birliklerinin yer alacağını  belirterek, Efes 2018 Tatbikatı'nın içerik ve katılım bakımından en büyük askeri  tatbikatlardan biri olduğuna dikkati çekti.

Albay Dureybi ise Efes 2018 Tatbikatı'nın katılımcı ülkeler arasında  askeri deneyim paylaşımı, askeri iş birliğini artırma ve diğer bazı alanları  hedeflediğini aktardı.

Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 11:35
  1. İzmir
  2. Ankara
  3. Suudi Arabistan

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