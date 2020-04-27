Efendimiz (sav)’den 40 hadis! Kötülükten hemen sonra iyilik
Cenab-ı Hak, Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyuruyor, “Peygamber size ne verirse onu alın, neyi yasaklarsa ondan da sakının.” Haşr sûresi (59), 7
-Mümin, aynı delikten iki defa ısırılmaz (Mümin, iki defa aynı yanılgıya düşmez). (Buhârî)
-Nerede olursan ol Allah’a karşı gelmekten sakın; yaptığın kötülüğün arkasından bir iyilik yap ki, bu onu yok etsin. İnsanlara karşı güzel ahlâkın gereğine uygun davran. (Tirmizî)
-Allah, sizden birinizin yaptığı işi, ameli ve görevi sağlam ve iyi yapmasından hoşnut olur. (Taberânî)