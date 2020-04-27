Efendimiz (sav)’den 40 hadis! Kötülükten hemen sonra iyilik

-Mümin, aynı delikten iki defa ısırılmaz (Mümin, iki defa aynı yanılgıya düşmez). (Buhârî)

-Nerede olursan ol Allah’a karşı gelmekten sakın; yaptığın kötülüğün arkasından bir iyilik yap ki, bu onu yok etsin. İnsanlara karşı güzel ahlâkın gereğine uygun davran. (Tirmizî)

-Allah, sizden birinizin yaptığı işi, ameli ve görevi sağlam ve iyi yapmasından hoşnut olur. (Taberânî)