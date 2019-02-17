Efendiler aklınızda bulunsun

Mehmet Kaya

Sayın Belediye Başkan adaylarına... Hangi partiden oldukları önemli değil bizim için, sözümüz hepsine… Her ne kadar onlar böyle sözleri duymak istemeseler de, biz yine söyleyelim ki, yarın hesap gününde “Allah’ım biz hatırlattık, ama onlar kendi bildiklerini yaptılar” deme hakkımız olsun… Bakın efendiler, bir kentin bir şehrin idaresine talip olmak, ben sizlerin arasında adaletle hükmedeceğim, herkese insanca kardeşçe yakınlık göstereceğim, ama daha çok mazlumların yoksulların ihtiyaç sahiplerinin, kimsesiz kalmış insanların yanında olacağım demektir aslında....