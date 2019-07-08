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Efeler’in organik lezzetleri Şen Şeftali Festivalinde

Efeler Belediyesi, Selçuk Belediyesi’nin Belevi’de düzenlemiş olduğu ‘Şen Şeftali Festivali’ne katıldı.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:48
Efeler’in organik lezzetleri Şen Şeftali Festivalinde

Efeler Belediyesi, Selçuk Belediyesi’nin Belevi’de düzenlemiş olduğu ‘Şen Şeftali Festivali’ne katıldı.



Marka olmuş ve Efes’in gölgesinde yetişen Belevi şeftalilerinin tanıtıldığı festivale ilgi yoğun oldu. Birçok farklı şehirden katılan belediyeler ile birlikte sivil toplum örgütleri, el emekçisi kadınlar ve şeftali üreticilerinin katılımının yanı sıra Efeler Belediyesi festivalde stant açtı.


Şen Şeftali Festivali’nde stant açan Efeler Belediyesi, festivale katılan vatandaşlara geleneksel ve yerli üreticilerin üretmiş olduğu; incir, zeytinyağı, kabak tatlısı ikramında bulundu. Standa gelen vatandaşlara ikram edilen ürünlerin yanı sıra Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay’ın gerçekleştirmiş olduğu projeler hakkında bilgiler verildi.



Efeler Belediyesi’nin destek verdiği festivalde, Efeler standına ilgi yoğun oldu. Festival bitmeden Efeler Belediyesinin yerli üreticilerde getirmiş olduğu ikramlar tükendi. Aydın’a özgü bir tat olan kabak tatlısını farklı bulan katılımcılar, tadını ve dokusunu çok beğendiklerini dile getirdiler. Efelerli üretimcilere teşekkür eden festival katılımcıları, kabak tatlısı tarifi için standa akın ettiler.


Saat 14:00’de bisiklet turu ile başlayan festival, festivallerin olmazsa olmazı kortej yürüyüşü ile Belevi’de devam etti. T.C. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ciritoğlu Sengel’in de katılımcılarla yürüyüş yaptığı kortejde, Efeler Belediyesi’ni temsilen birim amirleri de katıldı.


Katılımın çok yüksek olduğu festivalde dağıtılan şeftali fidanlarını alırken adeta birbirleri ile yarışan vatandaşlar, gerçekleştirilen festivalden dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler.


Akşama kadar süren festival etkinlikleri, sahneye çıkan yerli sanatçı Tolga Çandar ile son buldu.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:48
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