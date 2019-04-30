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Efeler’de vatandaşlar duvar yazılarına tepki gösterdi

AYDIN( İHA)– Aydın’ın Efeler ilçesi Zafer Mahallelisi Pınarbaşı yolu üzerindeki duvar yazılarına mahallelilerin tepki gösterdiği bildirildi.

30 Nisan 2019 Salı 08:57
Efeler’de vatandaşlar duvar yazılarına tepki gösterdi

AYDIN( İHA)– Aydın’ın Efeler ilçesi Zafer Mahallelisi Pınarbaşı yolu üzerindeki duvar yazılarına mahallelilerin tepki gösterdiği bildirildi.


Efeler Zafer Mahallesi Muhtarı Mustafa Saraç, gerek okul bahçe duvarlarına gerekse yüzme havuzu duvarları ile tenha alanlarda yer alan duvarlara kim yada kimler tarafından duvar yazıları yazdığı ve yazan şahısların da belli olmadığını, bu durum mahalleliyi tedirgin ettiği gibi oradan geçen vatandaşların da duvar yazılarına tepki gösterdiğini belirtti.


Duvar yazılarında, seçim propaganda içerikli yazı olduğu gibi farklı figürlerinde yer aldığını ifade eden Saraç, ilçede 31 Mart yerel seçimlerin üzerinden bir ay geçmesine rağmen işlemlerin yapılmadığını, diğer mahallelerde de aynı sorunların olduğu, konunun çözümü için önce muhtarlar derneğinde ele alındığı ve müteakiben ilçe belediye meclisine ve oradan da büyükşehir belediye meclisine taşıma hazırlığı içerisinde olduklarını sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 08:57
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