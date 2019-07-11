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Efeler’de sokaklar yenileniyor

Efeler Belediyesi, yol bakım – onarım çalışmalarına bir yenisini ekledi.

11 Temmuz 2019 Perşembe 17:27
Efeler’de sokaklar yenileniyor

Efeler Belediyesi, yol bakım – onarım çalışmalarına bir yenisini ekledi.


Efeler ilçesinin merkezinde yer alan Hasanefendi’de mahalle sakinlerinin yıllardır beklediği yol bakım – onarım çalışmaları nihayet başladı. Yaklaşık iki buçuk yıldır mahalleli, bozuk yol ve kaldırımların düzeltilmesi yönünde taleplerine karşılık alamadıklarından dert yanıyorlardı.


Geçtiğimiz ay mahalle muhtarları ile bir araya gelen Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, muhtarlardan, mahallelerine dair aciliyet arz eden ve kısa sürede çözüme kavuşturulabilecek talepleri ile ilgili form doldurmalarını istemişti. Doldurulan talep formları üzerine yetkililer, sırayla her mahallede istenilen hizmetleri yerine getirmek için harekete geçti.


Efeler genelinde yol bakım – onarım uygulamaları için çalışan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay’ın talimatıyla Hasanefendi Mahallesi’nde hummalı bir çalışma yürütüyor.


Yapılan çalışmalardan dolayı çok memnun olduklarını dile getiren mahalle sakinleri, uzun zamandır Hasanefendi’nin bu hizmeti beklediğini dile getirdiler. Çalışmalar esnasında alanda bulunan Mahalle Muhtarı Ünal Aktaş ise,“Verilen hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyoruz, mahallemiz çok kötü durumdaydı. İki yıldır bu mahalle yapılsın diye bekliyorduk çünkü mahallemiz köstebek yuvasına dönmüştü. Defalarca söylememize rağmen bugüne kadar taleplerimize karşılık alamamıştık. Hizmet mahallemize gecikmiş olsa da Efeler Belediye Başkanımız M. Fatih Atay’a ve yetkililere çok teşekkür ederim. Mahalle sakinlerimiz, ne zaman yolların yenileneceğini soruyorlardı, Başkanımız seçildikten sonra ivedilikle hizmet ağı kuruldu. Başta Başkanımız Fatih Atay’a ve çalışan tüm personele verdikleri hizmetten dolayı mahalle sakinlerimiz adına çok teşekkür ediyorum.” dedi.



Hasanefendi Mahallesi’nde devam eden çalışmalarda, Gençlik Caddesi’nin güneyinde kalan kısmın bayrama kadar yenilenmesini hedeflediklerini belirten yetkililer, yoğun bir şekilde çalışmalarına devam ediyor.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 17:27
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