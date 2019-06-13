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Efeler’de ‘Masallar Diyarı’ adlı oyun sahnelendi

Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün hazırladığı “Masallar Diyarı” adlı oyun Muzaffer İzgü Tiyatro ve Konferans Salonu’nda gerçekleşti.

13 Haziran 2019 Perşembe 12:50
Efeler’de ‘Masallar Diyarı’ adlı oyun sahnelendi

Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün hazırladığı “Masallar Diyarı” adlı oyun Muzaffer İzgü Tiyatro ve Konferans Salonu’nda gerçekleşti.


Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Kültür ve Sanat Etkinliklerinin sonuncusu olan “Masallar Diyarı’’ adlı oyun Muzaffer İzgü Tiyatro ve Konferans Salonu’nda gerçekleşti. Gösteriye aileleriyle birlikte yoğun ilgi gösteren çocuklar, etkinlikleri çok beğendiklerini ve önümüzdeki dönemde etkinliklerin devamını istediklerini söylediler. Anne babalar ise Efeler Belediyesi’nin sanatsal etkinliklerinden dolayı memnun olduklarını dile getirdiler.


Gösterinin sonunda bir konuşma yapan Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Münir Alikoç “Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü olarak üç gündür düzenlediğimiz etkinlikler bugün itibariyle sonlanıyor. Bugün hep birlikte izlediğimiz tiyatro oyununu yazan Serkan Fırtına’ya ve sahnede yeteneklerini bizlerle paylaşan Tuncer Candan ve ekibine yürekten teşekkür ederim. Ayrıca sizlere, hazırladığımız Kültür ve Sanat etkinliklerinin hayata geçmesinde bizlerden desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Sayın Efeler Belediye Başkanımız Fatih Atay selamlarını getirdim. Önümüzde ki dönemde bu tarz Kültürel ve Sanatsal etkinliklerin yine devam edeceğini, Efelerde yaşayan ailelerin ve çocukların kültüre, sanata doyacaklarını, Efeler’i bir kültür başkenti yapacaklarını sizlere iletmemi istedi” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 12:50
  1. kültür
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