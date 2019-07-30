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Efeler’de kurban kesim yerleri belirlendi

Efeler Belediyesi Kurban Bayramı hazırlıklarını sürdürüyor.

30 Temmuz 2019 Salı 10:41
Efeler’de kurban kesim yerleri belirlendi

Efeler Belediyesi Kurban Bayramı hazırlıklarını sürdürüyor.11-14 Ağustos tarihlerindeki Kurban Bayramı öncesinde Efeler’de kurban kesim yerleri belirlendi.


Efeler Belediyesi sınırlarında 26 alanda kurban kesimine izin verilecek.Belirlenen alanlar dışında kesim yapan vatandaşlara idari para cezası uygulanılacak.


Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, huzurlu bir bayram dileğinde bulunurken, “Efeler’de bayramın mutlu şekilde geçmesi için tüm önlemleri alıyoruz. Satış yerlerimizdeki hijyen şartlarından kesim noktalarındaki tedbirlere kadar. Kurban kesecek yurttaşlarımızın da bu alanları kullanması çok önemli” dedi.



Efeler Belediyesi kurban kesim alanları şöyle:


Kurtuluş Mahallesi


1-) 2019 Sok. (Küçük Park İçi)


Güzelhisar Mahallesi


1-) 37. Sokak İle 7 Eylül .Cad.Kes.Köşe Boş Arsa


Cumhuriyet Mahallesi


1-) Körfez Cad. (Stadyum Batısı) - 1


Hasanefendi Mahallesi


1-) Milli Eğt. Müd. Girişi Otopark Cebi



Köprülü-Mesudiye Mahallesi


1-) Cihanoğlu Cami Yanı


2-) Çankaya Cad. Veysel Can Parkı Önü



Meşrutiyet Mahallesi


1-) Atatürk Blv. (Ekrem Çiftçi İ.Ö. Karşısı)



Girne Mahallesi


1-) Meşr.Blv. (Eski Tedaş Deposu)


2-) N. Süleymanoğlu Cad. Efekent Pazar Yeri Doğusu


3-) Malazgirt Mey. Lefkoşe Blv. Köşesi


4-) Yavuz Sultan Selim Cami Yanı



Orta Mahalle


1-) Orta Mah. Caddesi İle 234 Sok. Kesiştiği Köşe



Fatih Mahallesi


1-) Halide Edip Blv. Özcan Özer Parkı Yanı



Adnan Menderes Mahallesi


1-) Yahya Kemal Cad. İle Aydın Blv. Kes.Köşe


2-) Mimar Sinan Cami Yanı



Kemer Mahallesi


1-) Ayko Cami Önü



Mimar Sinan Mahallesi


1-) Ü. Özgödek Blv. Ayteks Sit. Doğusu (Kuzey)


2-) Ü. Özgödek Blv. Ayteks Sit. Doğusu (Güney)


3-) Şair Ömer Blv. Abacıoğlu Sit. Karşısı Otopark Cebi


4-) Emir Sultan Cami Yanı (Minübüs Son Durak Köşesi)



Zeybek Mahallesi


1-) Toki


2-) Işıklı Bulv. Tarım Kredi Koop. Yanı Park Köşesi



Ata Mahallesi


1-) Hoca A. Yesevi Cad. C. Aldemir Okul Arkası Park Yeri


2-) Kapalı Pazar Yeri Köşesi


3-) Çevre Bulvarı Pir Sultan Abdal Parkı Köşesi



Efeler Mahallesi


1-) 1457 Sok. Mevlana Cami Önü

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 10:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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