0553 313 94 23

Efeler’de dow sendromlu çocuklar etkinlikte buluştu

Efeler Belediyesi tarafından ’21 Mart Dünya Down Sendromu Günü’ nedeniyle farkındalık günü etkinliği düzenlendi.

19 Mart 2019 Salı 09:17
Efeler’de dow sendromlu çocuklar etkinlikte buluştu

Efeler Belediyesi tarafından ’21 Mart Dünya Down Sendromu Günü’ nedeniyle farkındalık günü etkinliği düzenlendi.


Efeler Belediyesi önünden kortej yürüyüşü ile başlayan etkinliğe Efeler’de yaşayan down sendromlu çocuklar, aileleri ve bedensel engelli vatandaşlar katıldı. Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan tarafından başlatılan yürüyüş Adnan Menderes Yaşam Merkezi’ne kadar devam etti. Down Sendromlu bireyler ellerinde “Tıpkı sizin gibiyiz +1 farkla”, “Gerçek dostlar kromozom saymaz” yazılı pankartlar taşıyarak sosyal mesaj verdi. Başkan Özakcan, “Down sendromlu vatandaşlarımızın daha huzurlu, daha mutlu daha güzel gün ve yıllarda birlikte olmak üzere bu etkinliğimizin ses getirmesini diliyorum. Down Sendromlu çocuklarımızın hayatları boyunca ön yargı ve ayrımcılığa maruz kalmaması için üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız” dedi.


Yaşam merkezinde devam eden programda konuşan Efeler Belediye Başkan Yardımcısı Sumran Ünal down sendromu ile ilgili bilgiler vererek, “Bu nedenle çocuklarımıza sevgi ile yaklaşmalı, down sendromunun bir hastalık değil farkındalık olduğunu unutmamalıyız” diye konuştu.


Ünal’ın konuşmasının ardından Bandırma Engelliler Derneği Down Sendromlular Ritm Grubu konseri ve halk oyunları gösterileri, şişme oyun grupları ve yüz boyama etkinlikleri eşliğinde down sendromlu çocuklar gönüllerince eğlendiler.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 09:17
  1. konser

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gram altın 230 lira seviyelerinde
    1. Gram altın 230 lira seviyelerinde
    2. Aliağa’nın kültür birikimi: Nadir Nadi..
    3. Düzce’nin yaşlı nüfusu yüzde 9,5
    4. KTO Meclis üyeleri TOBB’a çıkarma yaptı
    5. Bakan açıkladı: Türkiye rekora imza..
    6. Aliağa Belediyesi periyodik ağaç..
    7. (Özel) Maltepe’de patenli gençlerin..
    8. 18 Mart Çanakkale Zaferi’ni işaret..
    9. Erzincan’da "Gençliğin Zaferi ve..
    10. Ortaca’da sokak hayvanlarını doyurmak..
    11. Başkan adayı Ulusoy’dan ‘tabip..
    12. GÜNDEME EK
    13. İki dev köprü birbirine bağlanıyor
    14. İslam’ın son kalesi Türkiye
    15. Hakkari’de 14 yerleşim yeri kapandı
    16. Başkentte 18 öğretmene FETÖ operasyonu
    17. VakıfBank, Avrupa'da yarı final peşinde
    18. Umut Köprüsü Derneğinden Tosya’daki..
    19. fizy 22. Liseler Arası Müzik..
    20. Üniversitelilerden ortaokul..
    21. Amasya’nın 20 yıllık hayali gerçekleşti
    22. (Özel) Yargıtay: "Ödeme tanıkla değil..
    23. Tren yoluna atılan 4 çuval esrar ele..
    24. Dolar/TL, 5,4690 seviyesinde işlem..
    25. Pompeo'dan İran'a karşı 3 ülkeye..
    26. Karakola saldıracaktı! Öldürüldü
    27. "O bir terörist hakkında konuştuğumda..
    28. VİOP'ta endeks kontratı güne yatay..
    29. Yıldırım Belediye Başkan Adayı..
    30. Kosova’da Çanakkale Zaferi ve..
    ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
    ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!

    Günün Karikatürü

    19 Mart 2019
    Macron zor durumda! Tatilini yarıda kesti
    Macron zor durumda! Tatilini yarıda kesti
    Erol Olçok'un eşinden çok sert tepki: Şehitleri kaça sattınız?
    Erol Olçok'un eşinden çok sert tepki: Şehitleri kaça sattınız?