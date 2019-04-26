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Efeler’de dehalar yetişecek

Göreve geldiği günden beri ziyaret ve tebrikleri kabul eden Efeler Belediye Başkanı M.

26 Nisan 2019 Cuma 17:50
Efeler’de dehalar yetişecek

Göreve geldiği günden beri ziyaret ve tebrikleri kabul eden Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, Otizmli çocuk ve gençleri aynı zamanda ailelerini makamda ağırladı.


Adaylık sürecinde üzerinde önemle durduğu engelli bireylerle bir arada olmaktan mutluluk duyan Atay, Otizmli birey ve ailelerin taleplerini dinledi. Aileler, Otizmli bireylerin toplumda yer edinmeleri için daha fazla imkanlara ihtiyaç duyduklarını söylerken, “Dünyayı değiştiren ve günümüze getiren Otizmli bireylerdir. Dünyayı daha iyi bir yere getirecek olan Otizmli bireylerin Efeler’den çıkacağına, sizin desteğinizle çıkacağına inanıyoruz.” Diyerek taleplerini dinleyen Atay sözü devralarak;


“Seçimler döneminde engelliler ve yaşlılar için konuk evi yapma sözü veren tek aday bendim. Sizler çok büyük fedakarlıklar yapıyorsunuz, bu çocuklar sizin olduğu kadar bizimde çocuklarımız, bizim de değerlerimiz. Otizmli bireylerin iyi şartlar altında eğitim görmesi dehaların yetişmesi demektir. Efeler Belediyesi olarak ilçemize yapacağımız projelerle öncelikle siz ailelerin nefes almasına olanak sağlayacağız. Sizler düğüne gideceğiniz zaman iki üç saat, tatile gitmek istediğinizde iki üç günlük zaman dilimlerinde çocuklarınızı bizlere emanet edeceksiniz. Teknik personelimiz ve uzman kadromuzla kuracağımız birimlerimize anından telefonlarınızdan bağlanarak kameradan çocuklarınızı izleyebileceksiniz.


Adaylık sürecimde hayallerimden bahsettim, gittiğim gezdiğim her yerde hayallerimden bahsettim. Benim hayallerim sizin desteğinizle var, siz de bana buraya gelerek desteğinizi gösterdiniz. Gereken konularda bu zamana kadar var olan eksikleri sizlere hizmet ederek tamamlayacağız. Ben sizler için varım. Gece gündüz demeden hafta sonları dahil olmak üzere Efeler halkı için mesai harcıyoruz. Belediyede sistemimiz oturduktan sonra sizler için hız kesmeden hizmet vermek için tüm birimlerimiz hazırlanıyorlar, şimdi el ele verip bu hayalleri birlikte birleştirerek gerçekleştirme zamanı ” dedi.


Otizmli bireylerle birlikte bol bol eğlenceli vakit geçiren Başkan Atay, çocuklardan gelen çiçeği kabul ederek, ailelere ziyaretleri için teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 17:50
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