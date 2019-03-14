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Efeler’de Aliya İzzetbegoviç parkı açıldı

Efeler Belediyesi’nin elli sekizinci parkı olarak yapımı tamamlanan Aliya İzzetbegoviç Parkı düzenlenen törenle hizmete açıldı.

14 Mart 2019 Perşembe 19:52
Efeler’de Aliya İzzetbegoviç parkı açıldı

Efeler Belediyesi’nin elli sekizinci parkı olarak yapımı tamamlanan Aliya İzzetbegoviç Parkı düzenlenen törenle hizmete açıldı.


Açılış törenindeki konuşmalarda Bosnalıların bilge lider olarak kabul ettikleri Aliya İzzetbegoviç’in adının verildiği park sayesinde iki ülke ve Efeler ilçesi arasındaki bağlarının sıkılaşmasına vesile olduğuna dikkat çekildi.


Orta Mahalle Tekstil Bulvarı üzerinde Efeler Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Aliya İzzetbegoviç Parkı’nın açılışı törenine; Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan başta olmak üzere DP Aydın İl Başkanı Serhat Emanet, DP Efeler İlçe Başkanı Muzaffer Yılmaz, Aydın Boşnakları Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yüksel Mergen, Aydın Sivil Toplum Platformu (ASTO) Başkanı Veli Tiryaki, Aydın Makedonya Göçmenleri Derneği Başkanı Bahtiyar Özdemir, Vatan Partisi Efeler Belediye Başkan Adayı Gökhan Doğan, Orta Mahalle Muhtarı Mustafa Nuri Fırtına, belediye meclis üyesi adayları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Aliya İzzetbegoviç’in adının parka verilmesi Türkiye ve Aydın ile Bosna Hersek arasındaki bağı güçlendirmiş, sıkılaştırmıştır diyen Aydın Boşnakları Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yüksel Mergen,” Daha önce Efeler Belediyesi ve Srebrenik şehri arasında kardeş belediye protokolü imzalanarak bir kardeşlik adımı atılmıştır. Şimdi de Efeler Belediyesi’nce yapılan parka bilge Aliya İzzetbegoviç’in adının verilmesi Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki bağı güçlendirdi. Efeler ilçemiz ile de bağlar sıkılaşmıştır. Bosna Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç’ın adının parka verilmesi nedeniyle Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan’a ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.



Göreve geldikleri günden bu yana Efeler halkının yaşam kalitesini arttıran projeler ürettiklerini, çalışmalar yaptıklarını belirten Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan,” Belediyemizce, yeni parkları Efeler halkına kazandırırken, eskimiş parkları da revize ederek vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Parklarımızı vatandaşımızın ihtiyacına göre tasarlıyoruz. Parklarımız eskiden olduğu gibi, sadece çocuk oyun alanı veya yeşil alanla sınırlı olmuyor. İhtiyaca ve park yapılacak alanın koşullarına göre koşu yolları, fitnes alanı, çocuk oyun alanı, spor alanlarıyla donatılıp hizmet alanı haline getiriliyor. Efeler Belediyesi olarak biz 5 yıldır hiçbir siyasi parti ayrımı yapmadan, dil, din, ırk, renk, mezhep ayrımı yapmadan tüm 300 bine yaklaşan nüfusumuzu, tüm hemşehrilerimizi kucaklayarak hizmet verdik. Onun içinde yüzde 80’lere ulaşan memnuniyet ve güven ortaya koyduk. Görev süremizce dürüst, şeffaf ve güvenilir belediyecilik anlayışıyla halkımıza hizmet ettik. Geçtiğimiz beş yılda yaptıklarımız, önümüzdeki dönemde yapacaklarımızın teminatıdır. Vatandaşımızın kullanımına açılan Aliya İzzetbegoviç Parkı’mızın tüm mahalle sakinlerimize, hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyor, yürekten saygı ve sevgilerimi sunuyorum” dedi.


Aliya İzzetbegoviç hakkında bilgi veren Başkan Özakcan daha sonra protokol üyeleri ile birlikte Aliya İzzetbegoviç Parkı’nın açılış kurdelesini keserek, parkta incelemelerde bulundu.


ALİYA İZZETBEGOVİÇ KİMDİR?


1925 yılında Yugoslavya Federasyonuna bağlı Bosanski Samaç kasabasında dünyaya gelmiştir. 2. Dünya Savaşı yıllarında Genç Müslümanlar teşkilatını kurarak yardıma muhtaç ailelere el uzattı. Yugoslav siyasi iktidarının baskı ve zulmüne maruz kaldı. 1990’lı yıllarda Yugoslavya Federasyonu içinde Müslüman Bosna Hersek’in bağımsızlığı için mücadele verdi. 1992’de bağımsızlığını ilan etti ve Aliya İzetbegoviç ilk Cumhurbaşkanı oldu. Bunun üzerine Sırplar Boşnaklara karşı savaş ilan ederek toplu bir soykırım başlattı. Modern dünyanın gözleri önünde on binlerce Boşnak kardeşimiz katledildi. Bosna Hersek’in bağımsızlık mücadelesinde Türk Devleti ve Türk Milleti her zaman kardeşlerinin yanında oldu. Milletine bağımsız bir devlet bırakan, 2003 yılında hayatını kaybeden Aliya İzetbegoviç derin bir mütefekkir, iyi bir asker ve saygın bir devlet adamı idi.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 19:52
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