Efeler yepyeni bir görünüme kavuşuyor

Efeler Belediyesi, ilçeyi estetik bir görünüme kavuşturmak için, çalışmalarına son sürat devam ediyor.

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, Sevgi Yolu’na bağlanan 1905. Sokak ve Nevzat Biçer Parkı’nda ilgili birim yetkilileri ile birlikte denetlemelerde bulundu.

Kentin daha yaşanabilir ve aktif kullanım alanlarının fazlalaşması adına çalışmalar yürüten Başkan Atay son olarak, 1905. Sokakta esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Gerçekleştirilen denetimlerde, estetik ve kullanılabilir olması adına yapılabilecek düzenlemeler üzerine konuşulurken, sokakta bulunan mekânların masa sandalyelerini yayalaşmaya uygun bir seviyeye çekmeleri kararlaştırıldı. Vatandaşları mutlu edecek uygulamalar için Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, ilgili birimlere çalışmaların en kısa sürede başlatılması için talimat verdi.

1905. Sokakta yapılacak uygulamaların yanı sıra geçtiğimiz günlerde tüm yetkileri Efeler Belediyesi’ne geçen Nevzat Biçer Parkı’nda da çalışmalar sürüyor. İlçenin merkezinde yer alan ve oldukça büyük bir yere sahip park, içinde bulunan alanların kullanılmamasından dolayı bakımsız kalmıştı.

Çalışmaları devam eden park içinde bahçe ve kapalı yerleri gezen Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, vatandaşların rahat vakit geçirip, dinlenebilecekleri alanların oluşturulması için incelemelerde bulundu. Parkın bahçe kısmında çocuklar için tehlikeli olabilecek, aynı zamanda fonksiyonel olmayan havuzların kapatılması talimatını veren Atay, köpekleri ile parkta gezen vatandaşların kullanabileceği poşet istasyonları oluşturulması kararlaştırıldı.

Parkta karşılaştığı vatandaşlarla sohbet eden Atay, yapılacak düzenlemeler için ilgili birim ekiplerini görevlendirdi.