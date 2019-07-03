0553 313 94 23

Efeler yeni görünümüne kavuşuyor

Efeler Belediyesi, merkez Efeler Mahallesi’nde bulunan sokak ve parklar için kolları sıvadı.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 08:32
Efeler yeni görünümüne kavuşuyor

Efeler Belediyesi, merkez Efeler Mahallesi’nde bulunan sokak ve parklar için kolları sıvadı.


Efeler ilçesinde yaşayan vatandaşların, belediyeye ve sosyal medya üzerinden yapmış oldukları talepler üzerine Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler ve Temizlik İşleri Müdürlük ekipleri çalışmalarına hız verdi.



Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay’ın talimatı üzerine gerçekleştirilen çalışmalarda, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Efeler Mahallesi’nde ki doğalgaz, elektrik çalışmalarından sonra düzensiz kalan parkelerin arasından büyüyen otların temizliğini yapıldı.Otların biçilmesinin yanı sıra, çapalama ve çevre düzeni yapıldı.



“önceliğimiz vatandaş ve talepleri”


Efeler halkının taleplerini her zaman öncelikli tutan Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, “Yaz aylarının bunaltıcı sıcakları ile karşı karşıyayız. Maalesef bu sıcaklarda otlar hızla büyüyüp görüntü kirliliği oluşturmakla birlikte, kaldırımlarda da yürüme alanını kısıtlıyor. Her zaman anında her yere yetişmemiz mümkün olamayabiliyor. Fakat Efeler Belediyesi olarak önceliğimiz vatandaş ve vatandaşlarımızın talepleri. Bizlere gerek belediyeye gelerek gerek sosyal medya üzerinden taleplerini ilettiler. Vatandaşlarımız bizlerde gerekli birimlerimizce çalışma takvimlerimizi düzenleyerek çalışmalarımıza hız verdik. Elimizden geldiği ölçüde hızlı bir şekilde Efeler’imizi yeni görünümüne kavuşturacağız.” dedi.



Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışmalarından sonra alana Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri girerek sokak ve parkların temizlik işlerini hızla yerine getirdi. Temizlik İşleri Müdürlüğü mahallelinin yeni görünümüne hızla kavuşması için çoğu ekibini alana göndererek kısa sürede çalışmaların tamamlanmasını sağladı.



Efeler Mahallesi’nde seferberlik ilân eden Park ve Bahçeler ve Temizlik İşleri Müdürlükleri ekipleri mahalledeki sokakların temizliği bitene kadar çalışmalarına devam ederken, kısa zamanda mahalleliye yeni görünümünü sunacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 08:32
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İzmir’de alacak-verecek kavgası kanlı bitti
    1. İzmir’de alacak-verecek kavgası kanlı..
    2. Amanos Dağları kırsalında bir terörist..
    3. Bafra Ovası’nda kavun hasadına başlandı
    4. Yıldız meyvesi | Tüm dünyanın hayran..
    5. Kazada anne oğul ölümden döndü
    6. Samsun’da otomobil aydınlatma direğine..
    7. Kavgada silahın kabzasıyla başına..
    8. Diyarbakır’da suların akmadığını iddia..
    9. Diyarbakır’da terörün finans kaynağına..
    10. Dev operasyon! 5 milyon 430 bin ele..
    11. Kritik gün öncesi dolar son durum!
    12. Diyarbakır’da trafik magandası ölüme..
    13. Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu “İmar..
    14. Trump vatandaşlık sorusundan vazgeçti!
    15. KYK burs ve kredi borçları silinecek..
    16. Yurtta hava durumu
    17. Kara yollarında durum
    18. Kayıp prensesin nerede olduğu ortaya..
    19. Didim’de 53 kaçak ve 3 organizatör..
    20. Ahmet Dede, poşete karşı savaş açtı
    21. Şüpheli kamyonetten uyuşturucu ve..
    22. Efeler yeni görünümüne kavuşuyor
    23. Diyarbakır'da 5 milyon 430 bin 704 kök..
    24. Muazzez İlmiye Çığ kimdir nereli?..
    25. BM'den yeni Cemal Kaşıkçı açıklaması!
    26. Cemil Çiçek o iddialara cevap verdi:..
    27. ‘Gri Liste’deki FETÖ’cü tutuklandı
    28. Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 5 milyon..
    29. İlknur Havva Hayal kimdir? Havva Ünser..
    30. Terkedilen otomobil dilendirilen..
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Bülent Arınç'tan 'edepsizler' için açıklama
    Bülent Arınç'tan 'edepsizler' için açıklama
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz

    Günün Karikatürü

    3 Temmuz 2019
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Bölgede tansiyon yükseldi! Türkiye harekete geçiyor
    Bölgede tansiyon yükseldi! Türkiye harekete geçiyor