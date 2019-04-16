Efeler Ligi'nde final maçlarının programı belli oldu - Fenerbahçe ile Arkas Spor arasındaki final serisi, 21 Nisan Pazar günü başlayacak



İSTANBUL (AA) - Voleybolda Efeler Ligi play-off final maçlarının programı belli oldu. Türkiye Voleybol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Fenerbahçe ile Arkas Spor'un karşı karşıya geleceği final serisi, 21 Nisan Pazar günü başlayacak. Play-off final maçlarında 3 galibiyete ulaşan takım, şampiyonluğunu ilan edecek. Final maçlarının programı şöyle: 21 Nisan Pazar: 17.00 Fenerbahçe-Arkas Spor (Burhan Felek) 23 Nisan Salı: 18.00 Fenerbahçe-Arkas Spor (Burhan Felek) 28 Nisan Pazar: 14.00 Arkas Spor-Fenerbahçe (Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi) 30 Nisan Salı: 19.00 Arkas Spor-Fenerbahçe (Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi-Gerekirse) 3 Mayıs Cuma: 18.30 Arkas Spor-Fenerbahçe (Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi-Gerekirse)



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