Efeler Ligi'nde final maçlarının programı belli oldu
- Fenerbahçe ile Arkas Spor arasındaki final serisi, 21 Nisan Pazar günü başlayacak16 Nisan 2019 Salı 20:36
İSTANBUL (AA) - Voleybolda Efeler Ligi play-off final maçlarının programı belli oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Fenerbahçe ile Arkas Spor'un karşı karşıya geleceği final serisi, 21 Nisan Pazar günü başlayacak.
Play-off final maçlarında 3 galibiyete ulaşan takım, şampiyonluğunu ilan edecek.
Final maçlarının programı şöyle:
21 Nisan Pazar:
17.00 Fenerbahçe-Arkas Spor (Burhan Felek)
23 Nisan Salı:
18.00 Fenerbahçe-Arkas Spor (Burhan Felek)
28 Nisan Pazar:
14.00 Arkas Spor-Fenerbahçe (Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi)
30 Nisan Salı:
19.00 Arkas Spor-Fenerbahçe (Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi-Gerekirse)
3 Mayıs Cuma:
18.30 Arkas Spor-Fenerbahçe (Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi-Gerekirse)
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