THY- Euroleague
0553 313 94 23

Voleybol: Haftanın programı

Voleybol Efeler Ligi'nde 8. hafta müsabakaları oynanmaya başlanacak, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde ise 7. hafta maçlarına devam edilecek.

30 Kasım 2018 Cuma 09:33
Voleybol: Haftanın programı

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

 

- Efeler Ligi

 

Bugün:

18.00 Tokat Belediye Plevne-İnegöl Belediyespor (Ali Yücel)

2 Aralık Pazar:

14.00 Maliye Piyango-İkbal Afyon Belediye Yüntaş (TVF Başkent)

14.00 Arhavi Belediyespor-Galatasaray (Arhavi)

14.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Halkbank (Hidayet Türkoğlu)

16.00 Arkas Spor-Jeopark Kula Belediyespor (İzmir Atatürk Vestel Venus)

17.00 Ziraat Bankası-Fenerbahçe (TVF Başkent)

 

- Vestel Venus Sultanlar Ligi

 

Yarın:

14.00 THY-Çanakkale Belediyespor (Burhan Felek)

16.00 Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Beşiktaş (Beylikdüzü Spor Kompleksi)

17.00 Fenerbahçe-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek)

17.30 Nilüfer Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Cengiz Göllü)

Öte yandan, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında oynanan 2 müsabakada, Eczacıbaşı VitrA, Karayolları'nı, VakıfBank ise Halkbank'ı 3-0'lık sonuçlarla yendi.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 09:33
  1. Tokat
  2. İzmir
  3. İstanbul
  4. Çanakkale
  5. Aydın
  6. Afyon
  7. Efeler Ligi
  8. Vestel Venus Sultanlar Ligi
  9. Voleybol

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sağlıkta da yerli ve milli
    1. Sağlıkta da yerli ve milli
    2. Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı!
    3. Turizm yatırımlarına taksit düzenlemesi
    4. Dış ticaret istatistikleri (1)
    5. Yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin..
    6. 4 km kucağında taşıdı! "Soğuktan..
    7. Doğu'da kar etkili olacak
    8. Piyasa güne eksi rezervle başladı
    9. İthalat ve ihracat rakamları açıklandı
    10. FETÖ'nün "polis mahrem imamları"nın..
    11. TÜİK'e göre ihracat, ekimde yıllık..
    12. Kestane kebap cep yakıyor! Kilosu 50..
    13. Dolar ve euro ne kadar?
    14. Borsa güne yatay başladı
    15. Türk yargısının iflası mı, FETÖ..
    16. Asya borsaları piyasaya nasıl başladı?
    17. Hebo Yapı, Turabexpo'ya katıldı
    18. Binali Yıldırım için yeni formül
    19. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ebola..
    20. 97 Afganistan, 32 Pakistan, 9..
    ABD'den Türkiye'ye küstah mesaj!
    ABD'den Türkiye'ye küstah mesaj!
    Doktorlarla ilgili flaş açıklama! 'Vicdanını kaybetmiş, paraya meftun olmuşlar'
    Doktorlarla ilgili flaş açıklama! 'Vicdanını kaybetmiş, paraya meftun olmuşlar'
    CHP-İYİ Parti ittifakında yeni gelişme! Kılıçdaroğlu o ismi geri çekti
    CHP-İYİ Parti ittifakında yeni gelişme! Kılıçdaroğlu o ismi geri çekti
    İzmir için en çok adı geçen isimden açıklama! 'Aday olmayı hiç düşünmedim'
    İzmir için en çok adı geçen isimden açıklama! 'Aday olmayı hiç düşünmedim'
    Bu illerde yaşayanlar dikkat! Kar geliyor
    Bu illerde yaşayanlar dikkat! Kar geliyor

    Günün Karikatürü

    30 Kasım 2018
    Korkulan depremin ayak sesleri! 'Marmara'da ciddi bir gerilim yaşanıyor'
    Korkulan depremin ayak sesleri! 'Marmara'da ciddi bir gerilim yaşanıyor'
    AK Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı açıklandı mı?
    AK Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı açıklandı mı?