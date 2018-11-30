Voleybol: Haftanın programı

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

- Efeler Ligi

Bugün:

18.00 Tokat Belediye Plevne-İnegöl Belediyespor (Ali Yücel)

2 Aralık Pazar:

14.00 Maliye Piyango-İkbal Afyon Belediye Yüntaş (TVF Başkent)

14.00 Arhavi Belediyespor-Galatasaray (Arhavi)

14.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Halkbank (Hidayet Türkoğlu)

16.00 Arkas Spor-Jeopark Kula Belediyespor (İzmir Atatürk Vestel Venus)

17.00 Ziraat Bankası-Fenerbahçe (TVF Başkent)

- Vestel Venus Sultanlar Ligi

Yarın:

14.00 THY-Çanakkale Belediyespor (Burhan Felek)

16.00 Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Beşiktaş (Beylikdüzü Spor Kompleksi)

17.00 Fenerbahçe-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek)

17.30 Nilüfer Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Cengiz Göllü)

Öte yandan, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında oynanan 2 müsabakada, Eczacıbaşı VitrA, Karayolları'nı, VakıfBank ise Halkbank'ı 3-0'lık sonuçlarla yendi.