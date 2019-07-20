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Efeler Kaymakamlığı’nda trafik zirvesi

Efeler Kaymakamı Cemal Şahin başkanlığında ‘2019 yılı ilk 6 ay değerlendirme toplantısı’ gerçekleştirildi.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 14:54
Efeler Kaymakamlığı’nda trafik zirvesi

Efeler Kaymakamı Cemal Şahin başkanlığında ‘2019 yılı ilk 6 ay değerlendirme toplantısı’ gerçekleştirildi.


Efeler Kaymakamlığı’nda Kaymakam Cemal Şahin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Efeler İlçe Emniyet Müdürü Özkan Karıncalı, Efeler İlçe Jandarma Komutanı Aydın Aktaş, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli Komiser Yardımcısı Gülşen Serttaş ve İlçe Yazı İşleri Müdürü Sedef Kaan katıldı. Efeler’de trafik güvenliğinin arttırılması, belirlenen hedeflere ulaşılmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen toplantıda konuşan Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, “Bakanlığımızca, trafik kazalarından kaynaklı ölüm vakalarının yüzde 50 oranında azaltılmasına yönelik ‘Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı 2011-2020’ hazırlanmış olup trafik kazalarının en aza indirilmesi için, kısa vadede yapılacaklarla ilgili bir sistem yaklaşımı geliştirilerek ‘Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesi’ uygulamaya konulmuştur. Bu belgeyle; trafik kazası nedenli ölümler ve ciddi yaralanmaların en aza indirilmesi, kaza nedeniyle yaşanmakta olan manevi kayıplar yanında sosyo-ekonomik kayıpların da ortadan kaldırılması hedeflenmektedir” dedi.

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 14:54
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