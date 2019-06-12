Efeler Belediyesi’nin çevre ödülleri dağıtıldı

Efeler Belediyesi’nin düzenlediği Atık Pil ve Bitkisel Atık Yağ Toplama Etkinliği’nin ödül töreni gerçekleştirildi.

Çocuklar, gençler, yetişkinler, okullar, firmalar ve kurumlar ile muhtarlıklar kategorilerinde düzenlenen Ödüllü Atık Pil Toplama Kampanyası ve Firmalar ile kurumlar, okullar kategorisinde düzenlenen Ödüllü Bitkisel Atık Yağ Toplama Kampanyası ödül takdim töreni Efeler Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen törenle dereceye giren yarışmacılara takdim edildi.

Yarışmalarda dereceye girenlerin başarı belgeleri ve ödülleri Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay tarafından verildi.

Ödül dağıtım töreninde bir konuşma yapan Başkan Atay, “Geleceğe bırakacağımız en güzel miras yaşanabilir ve temiz bir çevre olmalıdır. Hem çevreyi korumak hem de çevre sorunlarına duyarlı nesiller yetiştirmek bizim üzerimize bir borçtur. Biz bu güzel çevre mirasını atalarımızdan aldık, torunlarımıza da daha güzel bir çevre mirası bırakmak istiyoruz. O nedenle çevreyi koruyan ve çevre bilincini oluşturan herkesi ödüllendirmek istiyoruz. Böyle bir gelenek oluşturmak istiyoruz.” şeklinde konuştu.