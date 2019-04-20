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Seçim 2019 Sayfası

Efeler Belediyesine çift tekerlekli makam aracı: Bisiklet

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’a, Mimar Sinan Mahallesinde katıldığı bir mağaza açılışında bisiklet hediye edildi.

20 Nisan 2019 Cumartesi 19:00
Efeler Belediyesine çift tekerlekli makam aracı: Bisiklet

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’a, Mimar Sinan Mahallesinde katıldığı bir mağaza açılışında bisiklet hediye edildi.


Mimar Sinan Mahallesi’ndeki bisiklet mağazasının hizmete girmesinin memnuniyet verici olduğuna işaret eden Fatih Atay, bisiklet sporu ile uğraşan vatandaşlara da müjdeli haberi bu açılışta verdi. Fatih Atay: "Mimar Sinan Mahallemizde hizmete giren mağaza işletmecilerine başarılar diliyorum. Efeler ilçemizde bisiklet kullanım oranı, önceki yıllara nazaran azaldığını görmekteyiz. Sağlıklı ve doğal yaşam için, bisiklet kullanım teşviklerini arttıracağız. Seçim çalışmalarındaki projelerimizden bir tanesi de bisiklet yolu ve güvenli bisiklet parkurları yapmaktı. En yakın zamanda, bisiklet yolu yapımımıza başlıyoruz. İlk etapta 300 metre uzunluğunda bir bisiklet yolu yapacağız. İlerleyen senelerde bu yolu uzatacağız ve vatandaşlarımızın sağlıklı yaşam sınırlarını genişleteceğiz." dedi.



Açılışın ardından Başkan Atay’a bir de bisiklet hediye edildi. Firma temsilcisi Mesut Sümer’in hediye ettiği bisiklete teşekkür eden Başkan Atay: "Bu güzel hediye için çok teşekkür ediyorum. Pazartesi günü Efeler Belediyesi’ndeki mesaime bisikletle gideceğim. Bu güzel hediyeyi Efeler Belediyesi’ne bağış olarak kabul ediyorum. Belediye zimmetine geçireceğim bu bisikleti bazı günlerde kullanacağım" dedi.

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Haber Tarihi: 20 Nisan 2019 Cumartesi 19:00
  1. doğa

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