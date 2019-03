Efeler Belediyesi’nden vefa örneği

Efeler Belediyesi açtığı yeni parka 40 yıllık dernek başkanın adını vererek vefa örneği sergiledi. Efeler Belediyesi tarafından Adnan Menderes Mahallesi’nde açılan parka Türkiye Yardım Sevenler Derneği Aydın Şube Başkanlığı görevini 40 yıl sürdüren ve 2017 senesinde hayata veda eden Risalet Germen’in adı verildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından konuşan Adnan Menderes Mahalle Muhtarı Sedat Uygun Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan’a mahallesine yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür ederken merhume Risalet Germen’in kızı Sinem Kuyumcu ise, “ Annem, 40 yıl bu derneğin başkanlığını yaptı. Dernek çalışmalarında birçok insanın yaşamlarına dokundu ve hizmetlerini yaparken hep mutlu oldu. Tabi bu kişisel bir çalışma değildi, yönetim kurulu ve üyeleriyle birlikte hareket etti. Herkesi kucakladı, sevdi ve sevildi. Mevlana’nın ’Her birimiz tek kanatlı melekleriz, birbirimize sarılmadan uçamayız’ sözünde olduğu gibi Aydın Yardım Sevenler Derneği,50 Aydınlı üniversite öğrencisine burs verdi. Bununla da hem gurur hem de onur duyuyoruz” dedi. Konuşması sırasında duygusal anlar yaşayan Kuyumcu, Efeler Belediyesi tarafından yapılan parka annesinin adının yaşayacak olmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek başta Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Türkiye Yardım Sevenler Derneği Aydın Şube Başkanı Kıvanç Cenkçi ise, “Şubemizin 54 yıllık tarihinin 44 yılına tanıklık etmiş tam 40 yıl başkanlığını yapmış, yıllarını insanlığa hizmete adamış, derneğine gönül vermiş, Aydınımızın sevilen sayılan tam bir Cumhuriyet kadını çok değerli başkanımız Risalet Germen’in adının bu güzel parkımızda yaşayacak olmasının heyecanı içindeyiz” dedi.

Adnan Menderes Mahallesi Yeşilırmak Caddesi’nde yapımı tamamlanan Risalet Germen Parkı ile Efeler ilçesinde 60’ıncı parkı hizmete açtıklarını belirterek sözlerine başlayan Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan,” Buralar hep toz toprak, harabe içinde yerlerdi. Şu an ise çocuklarımızın hoşça vakit geçireceği parklar, yaşlılar içinde banklar koyarak huzuru soluyacakları alan oluşturmuş olduk. Bu alanı nasıl değerlendireceğimiz konusunda ekip arkadaşlarımızla birlikte istişare yaptık. Aydınımıza mal olmuş, Aydın Yardım Sevenler Derneği’nde 40 yıl başkanlık yapmış ve önemli görevlerde bulunmuş olan, benim de yakından tanıdığım Risalet Hanım’ın adını yaşatmak adına parkımıza kendisinin adını verdik. Risalet ablamızın adını verdiğimiz park ile 60’ıncı parkımızı vatandaşımızın hizmetine sunmuş oluyoruz. 5 yıl görev süremiz olduğu düşünülürse her ay bir parkı Aydınımıza kazandırmışız. Benim mahalle sakinlerinden tek bir isteğim var. Parkı hem temiz tutup hem de koruyarak kullanalım. Risalet Ablamız her türlü sosyal dayanışmanın içinde bulunmuş bunun örneğini vermiştir. Rabbimden rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan ile birlikte Germen’in ailesi başta olmak üzere tüm protokol üyeleri, Risalet Germen Parkı’nın açılış kurdelesini keserek vatandaşın hizmetine sundu.