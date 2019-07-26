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Efeler Belediyesi’nden Orta Mahalle’de moloz temizliği

Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü rutin çöp toplama hizmetinin dışında Orta Mahalle’de moloz ve diğer atıkları temizledi.

26 Temmuz 2019 Cuma 17:14
Efeler Belediyesi’nden Orta Mahalle’de moloz temizliği

Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü rutin çöp toplama hizmetinin dışında Orta Mahalle’de moloz ve diğer atıkları temizledi.


Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün bölgede yaptığı çalışmalarda 15’i aşkın personel görev yaptı. Orta Mahalle’de sokaklarda bulunan inşaat atıklarının temizliğinin ardından yıkama işleri yapıldı. Otomatik süpürme aracının da görev yaptığı bölge tertemiz hâle getirildi.


Birim önümüzdeki günlerde de bu bölgede benzer çalışmaları yapmaya devam edecek. Bu arada bölgede Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı ilaçlama birimi tarafından çöp konteyner temizlik ve dezenfekte işlemi de gerçekleştirilecek.


Belediye Başkanı M. Fatih Atay, göreve geldiğinden bu yana kentin temiz ve bakımlı olması için verdiği talimatlar ile yoğun çalışmaları tatil günlerinde de sürdürülüyor. Müdürlük ekipleri, gerçekleştirdiği saha çalışmasında Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ile temas hâlinde çalışmalarını gerçekleştiriyor.


Temizlik İşleri ekipleri, Kurban Bayramı’na kadar kenti yeni görünümüne kavuşturmak için ilçe genelinde yoğun bir çalışma sürdürecek.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 17:14
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