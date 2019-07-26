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Efeler Belediyesi’nden mezarlıklarda bayram mesaisi

Efeler Belediyesi, Kurban Bayramı’nda yoğunluk yaşanan mezarlıklarda vatandaşların rahat edebilmesi için bir dizi önlem alıyor.

26 Temmuz 2019 Cuma 09:34
Efeler Belediyesi’nden mezarlıklarda bayram mesaisi

Efeler Belediyesi, Kurban Bayramı’nda yoğunluk yaşanan mezarlıklarda vatandaşların rahat edebilmesi için bir dizi önlem alıyor.


Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay’ın talimatıyla, ilçe genelinde belediyenin sorumluluk sahasındaki toplam 116 adet mezarlıkta yoğun bir çalışma başlatıldı. Merkeze uzak mahallelerden çalışmalara başlayan ekipler temizlik ve bakım - onarım çalışmaları gerçekleştiriyor.


Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri bakım - onarım çalışmalarına canlı popülasyonunu dikkate alıyor. Çalışmaların başladığı mezarlardan biri olan Tellidede Mezarlığı’nda yaşayan 80 civarındaki kaplumbağaya zarar vermeden işlemler tamamlandı. Ayrıca, arıcılıkta bal hasadı dönemi olmasından dolayı bu süreci dikkate alan Mezarlıklar Müdürlüğü, bala zarar vermemek için özen gösterdi. Popülasyonun bulunduğu çevredeki mezarlıklarda ise ot ilaçlaması (herbisit) işlemlerini gerçekleştirilmedi.


Kurban Bayramı’na kadar çalışmaların tamamlanacağını ifade eden Başkan Atay; “Aile olarak bizleri bir araya getiren Kurban Bayramı için önümüzde sayılı günler kaldı. Kaybettiğimiz büyüklerimiz ile hasret giderdiğimiz zamanlardan biriside bayram dönemleri. Bayramda ailelerini ve yakınlarını ziyaret edecek Efeler Halkı’nın, ziyaretlerini rahat bir ortamda geçirip, yakınlarını anmaları bizler için de çok önemli. Bu yüzden diğer birimlerimiz gibi Mezarlıklar Müdürlüğümüz de saha çalışmaları için yoğun bir süreç içerisinde. Umarım gerçekleşen hizmetlerden vatandaşlarımız memnun kalır.”


Efeler Belediyesi ekipleri ayrıca,şehitlik ve türbelerin bakım -onarım çalışmalarını tamamlayarak Kurban Bayramı’na hazır hale getirecek.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 09:34
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