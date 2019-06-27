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Efeler Belediyesi zarar gören mezarlığı onarıyor

AYDIN (İHA) – Geçtiğimiz günlerde Efeler’in Kuyucular Mahallesi’nde yaşanan sel felaketi sonrasında oluşan hasar, Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla gideriliyor.

27 Haziran 2019 Perşembe 10:59
Efeler Belediyesi zarar gören mezarlığı onarıyor

AYDIN (İHA) – Geçtiğimiz günlerde Efeler’in Kuyucular Mahallesi’nde yaşanan sel felaketi sonrasında oluşan hasar, Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla gideriliyor.



Kuyucular’da sulama kanalının yağan yağmurla birlikte taşması sonucu oluşan sel, mahalle mezarlığında ağır hasarlara yol açmıştı. Oluşan sel sonrası, istinat duvarının yıkılması ve mezarlıkta bulunan mezarların açılması gibi rahatsız eden görüntüler ortaya çıkartmıştı.



Yaşanan afetin ardından Efeler Belediyesi ekipleri anında olaya müdahale ederek, vatandaşların mağduriyetini gidermek için ilgili ekipleri olay yerine gönderdi. Vatandaşların talepleri ve endişeleri üzerine ekipler direkt olarak ortaya çıkan mezarların toparlanmasıyla işe başlayarak mezarlık genelinde ki bakım – onarım çalışmalarına yöneldi.



Yaşanan sel ve sonrasında mezarlıkta oluşan hasarla ilgili konuşan Kuyucular Mahallesi Muhtarı Muzaffer Ergün, “ Bundan bir hafta on gün önce mahallemizin üst tarafındaki sulama kanalının, var olan su ve yağan yağmurla birlikte taşkın meydana getirdi. Taşkın mezarlığın duvarının yaklaşık 30 metrelik kısmını tamamen yıktı ve bazı mezarlarda da kaymalar oluştu. Sağ olsun Efeler Belediyemiz, Başkanımız Fatih Bey, gereken bütün müdahalenin yapılacağının sözünü verdiler. Hemen ertesi gününde yıkılan mezarlarımızın tadilat işlemleri başladı. Yaklaşık bir haftadır, Fen İşleri ekipleri yıkılan duvarı onarmak için çalışmalarına devam ediyorlar, birkaç güne de inşallah bitecek. Şu an hiçbir sıkıntımız yok mağduriyetimizi giderdik, hatta mezarlarımız daha güzel oldu. Efeler Belediyesi sağ olsun imdadımıza yetişti, mahalle olarak yapılan işlerden dolayı çok memnunuz umuyoruz ki çalışmalar tamamlandığında daha güzel olacak” dedi.



Öncelikle tahrip olan mezarlıkların düzenlemesini gerçekleştiren ekipler, mezarlık genelinde çalışmalarına devam ediyor.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 10:59
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