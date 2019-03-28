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Efeler Belediyesi THM Korosu mest etti

Efeler Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu tarafından düzenlenen konser vatandaşlara unutulmaz bir akşam yaşattı.

28 Mart 2019 Perşembe 16:28
Efeler Belediyesi THM Korosu mest etti

Efeler Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu tarafından düzenlenen konser vatandaşlara unutulmaz bir akşam yaşattı.


Aydın Kültür Merkezi Dr. Hidayet Sayın Salonu’nda düzenlenen konserde Türk Halk Müziği’nin birbirinden güzel eserleri seslendirildi. Koronun ve konuk sanatçı Didem Fadik’in seslendirdiği eserlere hep bir ağızdan eşlik eden vatandaşlar konser sonunda Fadik ve koroyu uzun süre alkışladı.


Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan’ın da katıldığı konser sonunda konuşan Başkan Özakcan, “Efeler Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden bu yana vatandaşlarımızı güzel sanatların her dalı ile buluşturmak için birçok etkinliğe imza attık. Bunlardan bir tanesi de Türk Halk Müziği ve Sanat Müziği Koroları oldu. Koromuz bugün de bizlere unutulmaz bir akşam yaşattı. Hepsinin ağzına, yüreğine sağlık. Önümüzdeki dönemde de bu tür kültür sanat faaliyetlerimize devam etmek istiyoruz” diye konuştu.


Konuşmasının ardından Didem Fadik ve Koro Şefi Nedim Tarımcıoğlu’na konsere olan katkılarından dolayı teşekkür ederek çiçek takdim etti.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 16:28
  1. konser
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