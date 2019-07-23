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Efeler Belediyesi geleceğe ışık tutuyor

Efeler Belediyesi, ‘Doğru Tercih, Doğru Gelecek’ diyerek düzenlediği Üniversite Tercih Günleri bugün başladı.

23 Temmuz 2019 Salı 16:56
Efeler Belediyesi geleceğe ışık tutuyor

Efeler Belediyesi, ‘Doğru Tercih, Doğru Gelecek’ diyerek düzenlediği Üniversite Tercih Günleri bugün başladı.


15 - 16 Haziran tarihlerinde milyonlarca öğrencinin katılımı ile Yüksek Öğrenim Kurumları Sınavı (YKS)gerçekleşmişti. Sınav sonrasında başarılı olan öğrenciler, 29 Temmuz 2019 tarihine kadar tercihlerde bulunabilecek.


YKS’de tercih döneminin başlaması ile birlikte Efeler Belediyesi tercih yapacak öğrencilere, Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi’nde ‘Üniversite Tanıtım Günleri’ ile yardımcı oluyor.Bugün başlayan tanıtım günleri öğrenci ve velilerinin katılımı ile gerçekleşti. Yapacakları tercihlerle ilgili danışmanlık alan öğrenciler, Efeler Belediyesi’ne teşekkür etti.


Yapacağı tercihlerle ilgili danışmanlık alan Aslı Kaya; “ Bu sancılı süreçte yardımcı oldukları için öncelikle Efeler Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum. Herkesin kafasında bir takım sıkıntılar var ve neye göre tercih yapacağımız konusunda soru işaretlerim vardı. Danışman uzmanlar ile yaptığım görüşmede çok yardımcı oldular. Bu organizasyon için Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay’a çok teşekkür ederim” dedi.


Tercihleri sonrası konuşan Berkay Yılmaz ise “ Efeler Belediyesi’nin düzenlediği Üniversite Tercih Günleri’nden çok memnun kaldım. Benim için çok iyi bir uygulama. Danışman ile birlikte tercihlerimi yaptım” dedi.


Bugün başlayan Üniversite Tercih Günleri 28 Temmuz 2019 Pazar gününe kadar Milli Aydın Bankası’nda öğrencileri ağırlamaya devam edecek.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 16:56
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