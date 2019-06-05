Efeler Belediyesi Atatürk büstünü yeniledi Efeler Dalama Mahallesi’nde bulunan Atatürk büstü Efeler Belediyesi tarafından bakım ve onarımdan geçirildi.

Efeler Dalama Mahallesi’nde bulunan Atatürk büstü Efeler Belediyesi tarafından bakım ve onarımdan geçirildi.

Aydın’ın Efeler ilçesi Dalama Mahallesi’nde bulunan Atatürk büstü bakımsızlıktan zarar gördü. Büstün alt kısmında üzerinde Atatürk’ün sözü ve Tük Bayrağı bulunan mermerler kırılmış, vatandaşlar duruma tepki göstermişti. Efeler Belediyesi zaman geçirmeden büstte tadilat çalışmaları başlattı. Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bakım ve onarım yapılarak büst yenilendi.

Mahalle sakinleri konuya duyarsız kalmayan Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay’a teşekkür etti.

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