Efeler Beldiyesi TSM Korosu’ndan beğeni toplayan konser

Efeler Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu ve TRT Ankara Radyosu Emekli Devlet Sanatçısı Ayşe Taş vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı.

Demokrat Parti (DP) adayı,Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan ve eşi Gülay Özakcan’ın ev sahipliğinde Aydın Kültür Merkezi Dr. Hidayet Sayın Salonu’nda gerçekleşen konsere çok sayıda vatandaş katıldı. Konser öncesi kuliste TRT Ankara Radyosu Emekli Devlet Sanatçısı Ayşe Taş ile koro üyelerini ziyaret eden Başkan Özakcan’a sanatçılar, 5 yıllık hizmet dönemi içerisinde kültür ve sanata verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek, kendilerine altın çağını yaşattığı için teşekkür ettiler.

Aydın ilinin en kalabalık korosuna sahip Efeler Belediyesi korosunca gerçekleşen konsere, yoğun ilgi gösteren sanatseverler salonu tıklım tıklım doldururken, Türk Sanat Müziğinin unutulmaz eserlerine hep bir ağızdan eşlik etti. Şef Nedim Tarımcıoğlu yönetimindeki koronun ve Ayşe Taş’ın muhteşem performansıyla 30 şarkı dinleyen vatandaşların kulaklarının pası silindi.

Konserin ikinci yarısında sahne alan kadife sesli Ayşe Taş dinleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşatırken Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan’a sanata ve sanatçıya verdiği değer için hem kendi adına hem de koro üyeleri adına teşekkür ederek,” Başkanımız Mesut Özakcan Beyefendi bu işi çok iyi biliyor. İyi ki varsınız, iyi ki bu güzel etkinlikleri düzenliyorsunuz. Yolunuz açık, başarınız daim olsun” dedi.

Konser sonunda salondaki vatandaşlarla 31 Mart Yerel Seçimlerinde Demokrat Parti’den aday olduğunu paylaşan Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan salondan büyük bir alkış aldı. Başkan Özakcan, ”Bugüne kadar Cumhuriyetimize sahip çıkan, Demokrasimizi geliştirmeye çalışan, gelişen Demokrasimizle Cumhuriyetimizi taçlandırmaya çalışan bir anlayış içerisinde, Demokrasinin beşiği olma anlayışı ile 5 yıl belediyemizi yönettik. 5 yıl birlikte olduğumuz gibi önümüzdeki 5 yıl da yine birlikte olmak üzere sandıkta da beraber olmayı istiyorum, diliyorum” ifadelerini kullandı.

Billur sesiyle Ayşe Taş hanımefendinin geceye renk kattığını, şeref ve onur verdiğini söyleyen Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Ayşe Taş ve Şef Nedim Tarımcıoğlu’na teşekkür çiçeklerini taktim etti. Başkan Özakcan, “Biz 5 yıl önce ‘Biriz, Beraberiz, Bir büyük Aileyiz’ diyerek başladık göreve. Bugüne kadar aile anlayışı içerisinde bu güzellikleri yaşadık ve paylaştık. Bu güzelliklerin gerisinde 5 yılın emeği var. Ben sevgili saz sanatçısı arkadaşlarıma, koroda yer alan çok kıymetli kardeşlerimize emeklerinden dolayı tekrar çok teşekkür ediyorum. Kuliste sevgili kardeşlerimizle bir araya geldiğimizde ‘değerli başkanım sanat alanında da bizlere 5 yıl altın çağ yaşattınız’ demişlerdi. Kendilerine teşekkür ediyorum. Sağlığımız el verdikçe bu altın çağı hep birlikte yaşamaya devam edeceğiz” diyerek koro elemanları ile fotoğraf çektirdi.

Geceye katılanlar, müzik ziyafetinden oldukça etkilendiklerini ve unutulmaz bir gece yaşadıklarını ifade ettiler.