Efe daha 4 yaşındaydı! Cani baba serbest bırakıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi'nde 6 Şubat 2018 tarihinde, Hüseyin Ersezgin'nin, otomobille gezdirdiği oğlu Kuzey Efe'nin yaramazlık yaptığı ve ayağa kalkıp yanına geçmeye çalışması nedeniyle ağzını ve burnunu tıkayarak ölümüne neden olduğu iddia edildi.

Jandarma karakoluna giderek suçunu itiraf eden ve savcılık sorgusunda da suçunu kabul eden Hüseyin Ersezgin, mahkemede suçsuz olduğunu öne sürdü.

Müebbet hapisten tahliyeye

İHA'daki habere göre son duruşmada tarafları dinleyen mahkeme heyeti, Ersezgin'e müebbet hapis cezası verdi. Daha sonra tarafların bir üst mahkemeye başvuruları üzerine Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi 14 Haziran’da bir karar aldı.

Alınan kararda, “Davanın yeniden görüşülmesine ve duruşma hazırlığı işlemlerine başlanmasına, sanık Ersezgin'in üzerine atılı suçun niteliği, suç vasfının değişme ihtimali, tutuklu kaldığı süre, mevcut delil durumu itibariyle bihakkın tahliyesine, başka suçtan tutuklu ya da hükümlü değilse derhal tahliye yazısının yazılmasına” karar verildi.

Adli kontrol şartıyla serbest

Hüseyin Ersezgin, adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Mahkeme, dosyanın İstanbul 2. İhtisas Kurulu'na gönderilerek, suç tarihinde maktulün mekanik asfiksi için ağız-burun kısmının ne kadar süre ile kapatılması gerektiği, çocuk ağlıyorsa bu sürenin ne kadar olacağı, ölümünün ne kadar zamanda gerçekleşeceği konusunda rapor isteyecek. Mahkeme bir sonraki duruşmayı 6 Ocak 2020 tarihinde gerçekleştirecek.