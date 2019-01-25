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"EduMAP" projesi kapanış çalıştayı

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Yükseköğretim Çalışmaları Merkezi bünyesinde yürütülen AB araştırma projelerinden "EduMAP- Aktif, Katılımcı Yurttaşlık için Bir Araç Olarak Yetişkin Eğitimi" kapanış çalıştayıyla sona erdi - Çalıştaya, AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Gabriel Munuera Vinals ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Barca da katıldı

25 Ocak 2019 Cuma 18:57
"EduMAP" projesi kapanış çalıştayı

ANKARA (AA) - Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Yükseköğretim Çalışmaları Merkezi bünyesinde yürütülen Avrupa Birliği (AB) araştırma projelerinden "EduMAP- Aktif, Katılımcı Yurttaşlık için Bir Araç Olarak Yetişkin Eğitimi" çalıştayı ile tamamlandı.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinden yapılan açıklamada, projenin bir otelde gerçekleştirilen kapanış çalıştayına, AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Gabriel Munuera Vinals, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Barca, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül ile uluslararası örgütlerden, sivil toplum kuruluşlarından temsilciler ve üniversitelerden araştırmacıların katıldığı bildirildi.

Prof. Dr. Barca, burada yaptığı konuşmada, araştırma odaklı ve tematik genç bir üniversite olarak uluslararası araştırmalara ve sosyal inovasyona önem verdiklerini belirtti.

MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül ise Türkiye'de hayat boyu öğrenme konusunda oluşturulan stratejileri ve her yaştan ve düzeyden kişilere aktif olarak topluma katılmaları için ülke çapında geniş kapsamlı kurslar düzenlediklerini ifade etti.

Büyükelçi Vinals ise AB'nin bilim ve inovasyon konusundaki programlarını, desteklerini ve Türkiye'nin bu programlardan yararlanmasından duyulan memnuniyeti belirterek, projenin başarıyla tamamlanması sebebiyle tebriklerini iletti.

- Genç yetişkinler için eğitim politikaları ele alındı

Aktif ve katılımcı yurttaşlık için bir araç olarak yetişkin eğitimini konu alan EduMAP projesinin, 2016'da Avrupa Komisyonu'ndan en yüksek puanı alarak kabul edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Üç yıldır yürütülen, 7 AB ülkesinden 8 üniversitenin ortak olarak yer aldığı projede, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Yükseköğretim Çalışmaları Merkezi olarak Doç. Dr. Armağan Erdoğan'ın ülke koordinatörlüğüne dahil oldu.

Proje kapsamında yürütülen araştırmada AB ülkeleri ve Türkiye'deki yetişkin eğitimi sistemini toplumdan dışlanma riski altında bulunan 16-30 yaş grubundaki "genç yetişkinler"in ihtiyaçlarını karşılama konusu değerlendirildi.

Bu kapsamda projenin saha çalışmasında 16-30 yaş arasındaki genç yetişkinlere yönelik yetişkin eğitimi politikaları ve programlarının nasıl geliştirilebileceği sorusuna cevap arandı.

Türkiye ekibi de bu bağlamda Suriyeli mültecilere yönelik uygulanan yetişkin eğitimi programlarını Türkiye'de yapılan iyi uygulamalar olarak ele aldı ve proje raporlarında sundu."


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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 18:57
  1. "EduMAP"
  2. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
  3. vrupa Birliği (AB)

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