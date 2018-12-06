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EDS acımıyor! Kesilen ilk cezalar sürücülere ulaştı

Son dönemlerde trafik kazalarında yaşanan artış nedeniyle teknolojiyi daha etkin bir biçimde kullanan İçişleri Bakanlığı, drone uygulamasının ardından EDS üzerinden ceza kesmeye de başladı. Yeni dönemde daha sık kullanılacak sistem birden fazla kural ihlali için ayrı ayrı ceza kesilmesinin de önünü açtı. Eylül ayında alınan kararın ardından kesilen ilk cezalar sürücülere ulaştı. EDS'den kesilen cezalar sosyal medyada da sıkça tartışılıyor.

06 Aralık 2018 Perşembe 15:06
EDS acımıyor! Kesilen ilk cezalar sürücülere ulaştı

Türkiye'de her geçen gün daha da artan trafiğe kayıtlı araç sayısı ve sürekli büyüyen şehirler, İçişleri Bakanlığı'nın denetim anlamında teknolojiyi daha sık ve etkin kullanmasını da beraberinde getirdi.

Son dönemlerde helikopter ve drone kullanılan denetim görüntülerini yeni dönemde EDS üzerinden yapılan denetlemeler izledi.

Aynı görüntüyle birden fazla ceza işlemi uygulanabiliyor

İstanbul'da hızlı bir şekilde başlatılan ve kısa zamanda çok sayıda ceza işlemi uygulayan sistem 455 kameraya izleniyor. Bu kameraların kimisi kırmızı ışıkları, kimisi emniyet şeridini, kimisi tramvay yolunu denetlerken, bazı kameralar da yaya yolundaki görüntüleri merkeze aktarıyor.

Kural ihlali yapan sürücüler bu kameralar tarafından ön cepheden görüntüleniyor. Bu görüntüye göre aynı anda sürücüye hız ihlali, emniyet kemeri ve cep telefonuyla konuşma gibi farklı ihlallerden ceza kesilebiliyor. Eğer sürücü hem emniyet kemerini takmamış hem de bu esnada cep telefonuyla konuşmuşsa, tek bir kare ile her iki konuda da ceza kesiliyor.

e-Devlet'ten kontrol edilebiliyor

Uygulamanın hayata geçmesinin ardından kısa sürede binlerce sürücü farklı trafik cezalarıyla yüz yüze kaldı. Cezaların büyük çoğunluğunun emniyet kemeri takılmaması nedeniyle olduğu öğrenilirken, ikinci sırada direksiyon başında cep telefonu ile konuşmanın geldiği kaydedildi.

Sürücüler kendilerine sürpriz olan bu cezaları e-Devlet üzerinden sorgulayabiliyor. (Yeni Şafak)

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 15:06
  1. İstanbul
  2. EDS
  3. ceza
  4. trafik
  5. hız

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