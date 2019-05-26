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Edremit’te yaşlı adam yatağında ölü bulundu

Balıkesir’in Edremit ilçesinde 64 yaşındaki şahıs yatağında ölü bulundu.

26 Mayıs 2019 Pazar 15:17
Edremit’te yaşlı adam yatağında ölü bulundu

Balıkesir’in Edremit ilçesinde 64 yaşındaki şahıs yatağında ölü bulundu. Bir inşaatta da üniversite öğrencisi ölü bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Altınoluk İskele Mahallesi İsmetpaşa Caddesi 21. Sokak’ta oturan 64 yaşındaki Cengiz Tırpan’dan 3-4 gündür haber alamayan arkadaşları durumu jandarmaya haber verdi. Ekipler, çilingir vasıtasıyla girdikleri evde yaşlı adamı yatağında ölü olarak buldu. Yaşlı adamın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


Öte yandan, Kadıköy Eroğlan Mahallesi’nde de jandarma ekiplerine Novada AVM yakınlarındaki inşaatta bir ceset olduğunun bildirilmesi üzerine ekipler olay yerine gitti. Yapılan incelemede ölen kişinin Ankara Hacettepe Üniversitesi öğrencisi Mert D. olduğu tespit edildi. Mert D.’nin psikolojik tedavi gördüğü ileri sürülürken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için ceset Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Haber Tarihi: 26 Mayıs 2019 Pazar 15:17
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