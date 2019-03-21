Edremit’te uyuşturucu ile mücadele sürüyor

Balıkesir’in Edremit ilçesinde polisin uyuşturucu ile amansız mücadelesi kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Gurup Amirliği ekipleri ilçe merkezinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik yürütülen operasyon kapsamında, şüpheli S.D., Y.Z., E.Y., N.N. isimli dört kişiden fişek halinde sentetik uyuşturucu madde ele geçirdi.

Kişilerin evlerinde yapılan aramada ise, şeffaf poşet içerisinde uyuşturucu madde ve hapa, seri numarası olmayan ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait şarjöre, şarjör içerisinde 2 adet 9 mm fişeğe, ruhsatsız pompalı tüfek ve 14 adet dolu kartuşa el konuldu. Olayla ilgili olarak ise 4 kişi gözaltına alındı.