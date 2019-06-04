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Edremit’te resmi bayramlaşma yapıldı

Balıkesir’in Edremit İlçesinde Kaymakamlık tarafından düzenlenen bayramlaşma gerçekleştirildi.

04 Haziran 2019 Salı 15:12
Edremit’te resmi bayramlaşma yapıldı

Balıkesir’in Edremit İlçesinde Kaymakamlık tarafından düzenlenen bayramlaşma gerçekleştirildi. Kaymakam Sırmalı "Şehit ailelerimiz, yetimlerimiz, yaşlılarımız bize emanet. Onların yanında olmak zorundayız."dedi.


Sabah saat 10.00’da Edremit Öğretmen Evinde başlayan bayramlaşma merasiminde daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar ile bayramlaşan Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı “Bayramlar sevginin yoğun yaşandığı, umut ve coşkunun doruğa çıktığı özel günlerdir.Bayramlar birlik beraberlik, dayanışma ve kaynaşmanın en güzel örneklerinin sergilendiği özel günlerdir. Bayramın getirdiği bu kardeşlik, bu dayanışma birlik ve beraberlik ortamının iyi değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum. Değerli arkadaşlar Ramazan Bayramını idrak ettik. 11 ayın sultanı Ramazan ayını idrak ettik. Ramazan ayında oruçlarımızı tuttuk. İbadetlerimizi yaptık. Tutmuş olduğunuz oruçları, yapmış olduğunu ibadetleri Allah kabul eylesin. Allah sizlere nice Ramazan ayları, nice Ramazan Bayramları görmeği nasip etsin. Ramazan ayında özellikle ihtiyaç sahibi insanların ihtiyaçları giderildi. Yaşlılarımız, engellilerimiz, şehit ailelerimiz ziyaret edildi. Bu ziyaretlerin özellikle bayramlaşma ziyaretlerinin bayramda da yapılmasını istiyorum. Özellikle şehit ailelerimiz, yetimlerimiz, yaşlılarımız bize emanet. Onların yanında olmak zorundayız.”dedi. Daha sonra emekliye ayrılan Edremit Müftüsü Sait Emin Arvas katılımcılar bir veda konuşması yaptı.


Daha sonra Kaymakam Sırmalı ve protokol üyeleri, Edremit İlçe Jandarma Komutanlığını, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğünü, Edremit Devlet Hastanesini ve Edremit Kızılay Huzur Evi’ni ziyaret ettiler. Kaymakam Ali Sırmalı hastane ziyaretinde hastalara acil şifalar diledi. Kaymakam Sırmalı Huzur Evi ziyaretinde huzur evi sakinleri ile yakından ilgilenerek onlarla sohbet etti.


Bayramlaşma törenine Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, 19. Motorlu Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Osman Aytaç, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 15:12
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