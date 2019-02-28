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Edremit’te polisten kaçak sigara operasyonu: 1 gözaltı

BALIKESİR (İHA) – Balıkesir’in Edremit ilçesinde polis ekipleri evini adeta tütün fabrikasına çeviren bir kişinin dairesine baskın düzenledi.

28 Şubat 2019 Perşembe 19:34
Edremit’te polisten kaçak sigara operasyonu: 1 gözaltı

BALIKESİR (İHA) – Balıkesir’in Edremit ilçesinde polis ekipleri evini adeta tütün fabrikasına çeviren bir kişinin dairesine baskın düzenledi.



Edinilen bilgiye göre, Edremit Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri, gümrük kaçağı sigara ticaretini önlemeye yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında Gaziilyas Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinde kompresörlü makine ile makaronlara tütün basarak sigara üretimi yapıldığını tespit etti. Polis yaptığı baskında bir adet elektronik sigara sarma makinası, bir adet kompresör, 55 kilogram kıyılmış tütün, 6 bin 880 adet içi doldurulmuş makaron, 374 bin 400 adet içi boş makaron ele geçirilirken olayla ilgili olarak M.Ç. isimli kişi gözaltına alınarak tahkikatın sürdüğü öğrenildi. Polisin gümrük kaçağı sigara ticaretini önlemeye yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüleceği ifade edildi.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 19:34
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