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Edremit’te Pazaryerleri düzene giriyor

Balıkesir’in Edremit Belediyesi’ne bağlı Zabıta Müdürlüğü bünyesinde pazaryeri ekibi kuruldu.

26 Haziran 2019 Çarşamba 16:41
Edremit’te Pazaryerleri düzene giriyor

Balıkesir’in Edremit Belediyesi’ne bağlı Zabıta Müdürlüğü bünyesinde pazaryeri ekibi kuruldu. Yeni ekiple birlikte halk pazarlarında aktif denetim sağlayarak düzen oluşturması hedefleniyor.


Edremit’te Belediye Meclis Üyeleri, Esnaf Odaları ve Belediye Zabıta ekiplerinin işbirliğiyle pazaryerlerinde düzenleme çalışmaları başladı. Pazaryerindeki esnafın yaka kartı ve bağlı bulunduğu esnaf odasına kayıtlı olup olmadığı, pazar esnafının uymak zorunda olduğu kurallara uyup uymadığı denetleniyor. Aktif yapılan denetimlerle birlikte tespit edilen eksik evraklar ve kural dışı durumlara karşı ekipler eksiklerin giderilmesi için süre verirken, kurallara uymayanlar hakkında da yasal işlemin uygulandığını belirtti. Pazaryerlerinin yeni kurulacak düzenle birlikte hem vatandaşların hem de esnafın sorunlarını çözmeye odaklandıklarını vurgulayan Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, “Zabıta ekiplerimiz mecliste kurulan pazaryeri komisyonu üyeleri ve esnaf oda temsilcileri ile birlikte periyodik olarak denetim yapmaya başladı. Pazar ekibinin hem esnaf arkadaşlarımıza hem de vatandaşlarımıza çok büyük faydası olacağını düşünüyoruz. Bu uygulamadan sonra halkımızdan olumlu geri dönüşler almaya başladık. Çevik ve etkili belediye hedefiyle Edremit Belediyesi’ndeki kurumsallığı her alanda sağlayacağız.” dedi.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 16:41
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