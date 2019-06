Edremit’te muhtarlarla değerlendirme toplantısı yapıldı

Balıkesir’in Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen değerlendirme toplantısında muhtarlarla bir araya geldi.

Muhtarlarla sık sık bir araya gelmeye özen gösterdiğini dile getiren Kaymakam Sırmalı; ’’Toplantımızın amacı aracısız bir şekilde sorunları karşılıklı bir şekilde dile getirip, bu sorunlara ortak bir çözüme kavuşturulması hedefimizdir. Vatandaşımıza ulaşmanın en kolay yolu muhtarlarımızdır. Bu bağlamda muhtarlarımızı çok önemsiyoruz” dedi.

Kaymakam Sırmalı; “Muhtarlarımız özellikle mahallelerinde yaşayan vatandaşlarla güçlü iletişim halinde olması, devletin hizmet bekleyen vatandaşlarımıza kolaylıkla ulaşması demektir. Mahallelerinizde yaşayan yaşlı, engelli, ihtiyaç sahibi, öksüz, şehit ve gazi yakınları ve diğer ihtiyaç sahiplerinin durumları ile ilgili bilgileri bize en iyi aktaracak olan ve onlara ulaşmamızı sağlayacak sizlersiniz. Aynı zamanda vatandaşların size her daim kolaylıkla ulaşabilmesi için görev mahallinde olmanızı özellikle rica ediyorum. Biliyorsunuz ki gerek Kaymakamlığımız, gerekse diğer bütün kamu kurumlarımızın kapıları sizlere her zaman açık, bizlerle ve arkadaşlarımızla her zaman görüşebilirsiniz, taleplerinizi, isteklerinizi, eksiklikleri ve yapılması gerekenleri bizlere her zaman iletebilirsiniz. Bizler de sizlerin her zaman yanınızda olacağız, sizlere yardımcı olabilmek için vatandaşlarımızın eksikliklerini giderebilmek için elimizden geleni yapacağız. Görevlerinizin ifasında da sizlerin gerekli hassasiyeti göstereceğinize inanıyor, başarılar diliyorum" dedi.

Toplantıda İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Renginur Ayan tarafından İlçe Nüfus Müdürlüğü çalışmaları ve Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı.

Düzenlenen toplantıda muhtarların istek, öneri ve şikâyetlerini dinleyen Kaymakam Sırmalı, muhtarların talepleri tek tek not aldırarak sorun ve isteklerin değerlendirilerek gerekli çalışmaların ivedi bir şekilde yapılması talimatı verdi.

Muhtarlarla bir araya gelen Kaymakam Sırmalı’ya teşekkür eden muhtarlar, “Kaymakamımıza 24 saat ulaşabiliyoruz. Toplantıda asayiş, sağlık ve eğitim konularında yaşadığımız sorunlarını aktarma imkanı bulduk” diye konuştular.

Edremit Kaymakamı Ali Sırmalının başkanlık ettiği toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Özkan Kavak, İlçe Emniyet Müdürü Zafer Sönmez, İlçe Yazı İşleri Müdürü Nurşen Salman, İlçe Nüfus Müdürü Renginur Ayan, İlçe Sağlık Müdürü Dr. İbrahim Burak Can, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü Elif Çakır, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç ve çok sayıda muhtar katıldı.