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Edremit’te kurban kesim yerleri belirlendi

Van’ın Edremit Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı hazırlıklarını birçok alanda sürdürürken, vatandaşların kurbanlık kesimlerini sağlıklı bir şekilde yapması için de kurban kesim yerlerini belirledi.

30 Temmuz 2019 Salı 11:30
Edremit’te kurban kesim yerleri belirlendi

Van’ın Edremit Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı hazırlıklarını birçok alanda sürdürürken, vatandaşların kurbanlık kesimlerini sağlıklı bir şekilde yapması için de kurban kesim yerlerini belirledi.


Kurbanlık kesimlerinin gerçekleştirileceği 6 farklı noktada çalışmalarını sürdüren Edremit Belediyesi, çevre ve görüntü kirliliği yaşanmaması için belirlenen yerler dışında kurban satışı ve kesimi yapılmaması için hazırlıklarını sürdürüyor. Vatandaşların kurbanlarını rahat bir ortamda kesebilmeleri için Edremit Belediyesi olarak gerekli tüm tedbirleri aldıklarını belirten Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, vatandaşların Kurban Bayramı’nı huzur içerisinde geçirmeleri, kurban ibadetlerini de uygun ortamlarda gerçekleştirmeleri için çok yoğun bir tempoyla çalıştıklarını belirtti. Belirlenen alanlarda temizlik, çevre düzenleme ve kurban kesim sırasındaki askı tesisatının oluşturulması için ekiplerin yoğun bir mesai yaptıklarını anlatan Başkan Say, “Vatandaşlarımızdan en büyük ricamız; kurban kesim yerlerinin haricinde kötü görüntülere sebebiyet verecek, çevre ve insan sağlığına zarar verebilecek şekilde sokaklarda, uygun olmayan yerlerde kurbanlarını kesmemeleridir. Şimdiden tüm İslam alemi başta olmak üzere Vanlı ve Edremitli hemşehrilerimizin mübarek Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.


Edremit’te kurban kesim yerleri ise; Esentepe Mahallesi Yunus Emre İlkokulu karşısı, Erenkent Mahallesi 3. Etap son durak, Erenkent Mahallesi 14. Etap, Erenkent Mahallesi 10. Etap, Erdemkent Mahallesi Erdemkent İlkokulu karşısı ve Kavurma Mahallesi Memur-Sen TOKİ olarak belirlendi.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 11:30
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