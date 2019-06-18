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Edremit’te iş yerleri denetimi

Van’ın Edremit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki tüm iş yerlerine yönelik kapsamlı bir denetim başlattı.

18 Haziran 2019 Salı 11:24
Edremit’te iş yerleri denetimi

Van’ın Edremit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki tüm iş yerlerine yönelik kapsamlı bir denetim başlattı.


Edremit Belediye Başkanı İsmail Say’ın talimatıyla hijyen ve ürün denetimlerine start veren zabıta ekipleri; iş yeri belgeleri, ekmek gramajı, hijyen koşulları ve çalışanların temizliği konusunda incelemelerde bulundular. Fırıncılar başta olmak üzere kasap, market, lokanta ve imalathaneleri denetleyen ekipler, Gıda Üretim Yasası’na uygun hareket etmeyen iş yeri ve imalathanelere uyarılarda bulundu. İş yerlerinde tespit edilen olumsuzluklar için bir hafta süre veren ekipler, verilen süre içerisinde uyarıların dikkate alınmaması ve belirli şartları yerine getirmemeleri doğrultusunda cezai işlem uygulayacakları yönünde uyarılarda bulundular.


Vatandaşların sağlığının tehdit edilmemesi konusunda denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade eden Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, vatandaşların daha hijyenik ortamlarda alışveriş yapmalarının en temel amaçlarından biri olduğunu belirtti. Başkan Say, “İş yerlerinde tespit ettiğimiz bir takım olumsuzluklar konusunda esnaflarımıza gerekli uyarılar yapılmakta ve bir hafta süre verilmektedir. Hemşehrilerimizden alışveriş yaparken karşılaştıkları olumsuzlukları 0(432) 312 2474 numaralı telefondan bizlere bildirmelerini rica ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 11:24
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