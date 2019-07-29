Edremit’te inşaatın 3. katından düşen işçi öldü Balıkesir’in Edremit ilçesinde inşaatın üçüncü katından düşen bir kişi öldü.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde inşaatın üçüncü katından düşen bir kişi öldü.

Edinilen bilgiye göre, Bayram S. (55), Gazicelal Mahallesi’nde bulunan bir site inşaatında çalıştığı sırada dengesini kaybederek 3. kattan düşerek ağır yaralandı. İnşaatta çalışan diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Ağır yaralanan inşaat işçisi Sarı, 112 ambulansı ile hastaneye sevk edilirken yolda hayatını kaybetti.Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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