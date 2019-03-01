Edremit’te ilkokul öğrencilerine deprem dersi

Balıkesir Edremit İlçesinde ‘Trac Edremit ŞubesiSivil Savunma Günü ve Deprem Haftası dolayısıyla Yaşyer İlkokulunda etkinlik düzenledi.

Etkinlik kapsamında yapılan çalışmalarda her yıl mart ayının ilk haftasında düzenlenen deprem haftası öncelikle öğrencileri bilgilendirmek, deprem öncesinde alınması gereken önlemeleri anlatmak, deprem sırasında neler yapılması ve nasıl davranılması gerektiğini anlatarak can ve mal kaybını en aza indirmeyi amaçlandığı belirtildi.

Yaşyer İlkokulu Müdürü Cuma Kılıç’ın gayretleri ile yapılan etkinlik çerçevesinde öğrencilere deprem ve doğal afetler konusunda slayt gösterisinin ardından Amatör telsizcilik nedir, doğal afetlerde haberleşme nasıl yapılır, sivil savunmanın önemi gibi konular anlatıldı Daha sonra tatbiki olarak öğrencilere telsiz verilerek telsiz haberleşmesinin pratik olarak nasıl yapılacağı anlatıldı.

Etkinliğe, Trac Edremit Şube Başkanı İsmail İrgörücü, dernek üyeleri Tolay Eceova, Orbay Çidem, Burhan Gürdal’da katıldı.

Edremit Trac Acil Afet Haberleşme biriminin neler yapabileceği, sivil toplum örgütlerinin çalışmaları gibi soruların olası cevapları öğrencilere sunulurken ve buna göre kişilerin olası deprem anında bilinçli hareket edebilmelerinin öğretildiği kaydedildi.