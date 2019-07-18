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Edremit’te hayvan hakları çalışma grubu kuruldu

Balıkesir’in Edremit Kent Konseyi bünyesinde oluşturulan Hayvan Hakları Çalışma Grubu ilk toplantısını Edremit Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirdi.

18 Temmuz 2019 Perşembe 17:25
Edremit’te hayvan hakları çalışma grubu kuruldu

Balıkesir’in Edremit Kent Konseyi bünyesinde oluşturulan Hayvan Hakları Çalışma Grubu ilk toplantısını Edremit Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirdi.


Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada: Edremit Kent Konseyinin belediye başkanından bağımsız olacağını, böylelikle vatandaşların yönetime etkili şekilde katılımının sağlanacağını bildirdi. Bu doğrultuda, Edremit Kent Konseyi Başkanı Özlem Aytekin; kent konseyi bünyesinde gönüllü vatandaşlar, STK’lar, dernek temsilcileri ve muhtarlardan oluşan ve farklı toplumsal konuları ele alan çalışma grupları oluşturdu. Bu çalışma gruplarından biri olan Hayvan Hakları Çalışma Grubu, Hayvan Hakları alanında aktif derneklerin ve bireysel olarak katkı sunmak isteyen gönüllülerden oluşuyor. Hayvan Hakları Çalışma Grubu,sokak hayvanlarının yaşam şartlarının iyileştirilmesi ve hayvan haklarıyla ilgili toplumdaki bilinçlenmeyi arttırıcı çalışmalar yapmayı amaçlıyor.


Hayvan Hakları Çalışma Grubu ilk toplantısında, sokak hayvanlarının yaşadığı sorunları tespit etti ve tespit edilen sorunlarla bağlantılı olarak gönüllüler, sokak hayvanlarının yaşam şartlarını iyileştirebilmek için farklı öneriler sunarak bir öneri havuzu oluşturdu. Kısırlaştırılmanın arttırılması, beslenme noktalarının resmi olarak belirlenmesi, hayvan teslim edilmesi ve hayvan sahiplendirilmesinin prosedür çerçevesinde kayıt altına alınması, sokak hayvanlarıyla temas kuracak profesyonel bir ekip oluşturulması Edremit Belediyesi Hayvan Hakları Komisyonuna öncelikli sunulacak öneriler arasında yer aldı. Grup Sözcüsü Tarkan Kaynar, 1 yıllık çalışma programı oluşturarak bu çalışma planını sırayla hayata geçireceklerini söyledi. Kaynar, “Sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmek için projeler oluşturuyoruz. Projelerimizden biri de Barınak ve Doğal Yaşam Projesi. Bu projeyi hayata geçirmek için tüm körfez ilçelerindeki hayvan gönüllülerini birleştireceğiz. Edremit Belediyesi’nden, Edremit Körfezi’nde yer alan ilçelerdeki diğer belediyelerden, valilik ve kaymakamlıktan konuyla ilgili destek alarak iş birliği yapmak istiyoruz. Gönüllülerin yer aldığı 4-5 kişilik ekipler oluşturarak Edremit Körfez’inde yer alan ilçelerimizin kent konseyleriyle de bu konuyla ilgili görüşeceğiz. Bu toplantıda sadece sorunları tespit ederek çözüm önerileri sunduk. henüz çözüme ulaşamadık fakat, ilerleyen günlerde yapacağımız toplantılarda çözüm odaklı çalışacağız. Hayvan haklarıyla ilgili çalışma yapmak isteyen tüm Hayvan Hakları gönüllülerini çalışma grubumuza bekliyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 17:25
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