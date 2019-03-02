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Edremit’te ‘Geleneksel Ayran Aşı Balık Başı’ şenliği

Van merkez Edremit Belediyesi tarafından düzenlenen ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ‘Geleneksel Ayran Aşı Balık Başı’ şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

02 Mart 2019 Cumartesi 17:39
Edremit’te ‘Geleneksel Ayran Aşı Balık Başı’ şenliği

Van merkez Edremit Belediyesi tarafından düzenlenen ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ‘Geleneksel Ayran Aşı Balık Başı’ şenliği renkli görüntülere sahne oldu.


Van Denizi ve Van balığının tanıtılması amacıyla Edremit’e bağlı Esentepe Mahallesi’nde (Kiracılar TOKİ) ‘Geleneksel Ayran Aşı Balık Başı’ şenliği büyük katılımla gerçekleşti. Yoğun ilgi gören şenlikte konuşan Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, 2,5 yıldır Edremit halkına hizmet ettiklerini söyledi. Başkan Vekili Çiçekli, “Bugün hem geleneksel hale getirdiğimiz ‘Ayran Aşı Balık Başı’ şenliği yapalım dedik, hem de kışın yolları kapanan Esentepe Mahallemiz ne hale geldi, nerden aldık ve nereye getirdik onu size anlatalım istedik. 2 buçuk yıl önce bu yollar kar yağınca açılıyor muydu? 2,5 yıl içinde yolda kaldım ve belediye gereğini yapmadı diyenler var mı? Bu yol 2,5 yıldır kapanmıyor. Ben buradan geceli gündüzlü çalışan arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum” dedi.



“Edremit’te yapılan yatırım miktarı 183 milyon TL’dir”


Edremit Belediyesi’nin 2 yılda toplam bütçesi 27 milyon TL iken, toplam yatırım miktarının 183 milyon TL olduğunu açıklayan Çiçekli, “Devletin sizlere hizmet için kaynaklar göndermesine rağmen çeşitli bahanelerle terör örgütüne aktarmasından dolayı bizler geldik. Bizler sizlerin hakkını savunalım diye geldik. Ama bunun için de sürekli bir kara propagandalara muhatap kaldım. Benim bu yalanlarla ilgili sizleri bilgilendirmem gerekiyor. Belediyeyi ilk devraldığımızda 8.5 milyon borcu vardı. Kamu borçlarıyla berber 13.5 milyon borcu vardı. 2017-2018 yılı için toplam belediyenin bütçesinden yatırıma kullanabileceğimiz para 27 milyon TL’dir. Bunu herkesle paylaşabiliriz. Bunları buradan paylaşmam lazım ki o dedikoduların önüne geçelim. Bu anlamda gerçekleştirdiğimiz toplam yatırım miktarı 183 milyon TL’dir.Belediyenin toplam bütçesiyle yapabileceğimiz toplam yatırım 27 milyon TL iken, 2 yılda Edremit’te yapılan yatırım miktarı 183 milyon TL’dir. Ben siyaset yapmıyorum. Sadece bize yönelik yapılan iftiralara cevap veriyorum” şeklinde konuştu.


Yapılan konuşmaların ardından Başkan Vekili Çiçekli, vatandaşlara ekmek arası balık ve ayran aşı dağıttı.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 17:39
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