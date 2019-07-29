0553 313 94 23

Edremit’te dini ve resmi nikah aynı anda kıyıldı

Van’ın Edremit Belediyesinde ailelerin talebi üzerine dini ve resmi nikah bir arada kıyıldı.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 18:37
Edremit’te dini ve resmi nikah aynı anda kıyıldı

Van’ın Edremit Belediyesinde ailelerin talebi üzerine dini ve resmi nikah bir arada kıyıldı.


Edremit Belediyesi Nikah Salonunda düzenlenen nikah; Belediye Başkanı İsmail Say tarafından kıyılırken, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ise nikah şahitliği yaptı. Ailelerin talebi üzerine iki nikahın bir arada gerçekleştirildiği tören, renkli görüntülere sahne olurken, çiftin mutluluğu ise görülmeye değerdi. İlk olarak imam tarafından dini nikahları kıyılan çiftin resmi nikahı da Edremit Belediye Başkanı İsmail Say tarafından kıyıldı. Kader Bardak ve Furkan Filiz’in nikah şahitliğini ise AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ile İbrahim Koç’un yaptı.


Nikah töreninde kısa bir konuşma yapan Başkan Say, çifte ömür boyu mutluluklar dileyerek, tavsiyelerde bulundu. Başkan Say, daha sonra genç çifte Edremit Belediyesinin hazırlamış olduğu Kur’an-ı Kerim ve çeyiz bohçasını Abdulahat Arvas ile birlikte verdi. Hatıra fotoğrafının çektirilmesi ile tören sona erdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 18:37
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Lastiği patlayan kamyonet devrildi; 3Yaralı
    1. Lastiği patlayan kamyonet devrildi; 3..
    2. Pakistan Afganlara vize..
    3. Muş'ta PKK'ya operasyon! Ele..
    4. Dimitrios Chatziisaias: “Hem takım..
    5. Ünlü Ekonomist 'kur spekülatörleri'ne..
    6. Trabzonspor'un sponsor görüşmesi..
    7. Gri listedeki terörist Bilal Kaplan..
    8. İran ve Rusya Hürmüz Boğazı'nda ortak..
    9. Gri listedeki terörist etkisiz hale..
    10. Carlos Ponck, Başakşehir’de
    11. Yüksekova’da 2 terörist etkisiz hale..
    12. Nijerya'da çocuk felciyle mücadelede..
    13. KKTC’den Yunanistan Başbakanı’na sert..
    14. Yumruklar Alanya’da konuştu
    15. Sudan'ın Kuzey Kurdufan eyaletinde..
    16. Şanlıurfa’da semt pazarlarında..
    17. EYT son dakika haberleri Emeklilikte..
    18. ABD’de Müslüman adamın katil zanlıları..
    19. Galatasaray, Luyindama’nın..
    20. Kilis’teki Afrin çöplüğü temizleniyor
    21. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    22. Teknoloji devi Apple, Siri skandalıyla..
    23. Polisten engelli çocuklara tekerlekli..
    24. Bakan Dönmez: "Türkiye’nin ve KKTC’nin..
    25. Edremit’te dini ve resmi nikah aynı..
    26. Sivasspor dünya devi ile yenişemedi!
    27. Filistinli anne tutuklu oğlunu..
    28. Mustafa Şentop: TİKA Türkiye'nin en..
    29. Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Genişletme..
    30. Borsa günü yükselişle tamamladı
    Anayasa Mahkemesi'nin aldığı skandal kararda Abdullah Gül izi!
    Anayasa Mahkemesi'nin aldığı skandal kararda Abdullah Gül izi!
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Rusya'dan kritik açıklama: Türkiye'nin yardımıyla vurduk
    Rusya'dan kritik açıklama: Türkiye'nin yardımıyla vurduk
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu

    Günün Karikatürü

    28 Temmuz 2019
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Fehmi Koru 'Şimdi doğru haberleri okuyun' deyip işin aslını açıkladı
    Fehmi Koru 'Şimdi doğru haberleri okuyun' deyip işin aslını açıkladı