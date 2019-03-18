0553 313 94 23

Edremit’te Çanakkale coşkusu

18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104.

18 Mart 2019 Pazartesi 16:08
Edremit’te Çanakkale coşkusu

18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104. yıl dönümü münasebetiyle Edremit Kaymakamlığı tarafından anma programı gerçekleştirildi.


İlk olarakŞehitlikte, çelenk sunumu ile başladı. Saygı duruşu, İstiklal Marşının okunması ve günün anlam önemini belirten konuşmaların yapılmasının ardından Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, 19. Motorlu Piyade Tugay Komutanı P.Alb. Osman Aytaç ve Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka ve Cumhuriyet Başsavcısı Çetin Güzel tarafından şehitliğin saygı defteri imzalanarak; şehit mezarlarına çiçek bırakıldı.


Ardından ise, Çanakkale Deniz Zaferinin 104. Yıl dönümü ve Şehitleri Anma günü Edremit Şükrü Tunar Kültür Merkezinde yapılan törenlerle devam etti. Edremit Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Programı gerçekleştirildi. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının akabinde günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapıldığı program büyük beğeni ile izlendi. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Gününü konulu şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilerimize hediyeleri protokol tarafındantakdim edildi.


Yemek düzenlendi


Çanakkale Deniz Zaferinin 104. Yıl dönümü ve şehitler günü nedeniyle Edremit Kaymakamlığı tarafından şehit yakınları, terör, Kıbrıs ve Kore Gazilerine öğle yemeği verildi. Düzenlenen yemeğe ilçe protokolünden İlçe Kaymakamımız Ali Sırmalı, Eşi Nuray Sırmalı. 19. Motorlu Piyade Tugay Komutanı P.Alb. Osman Aytaç, Edremit Belediye Başkan V. Metin Tuncer, Cumhuriyet Başsavcısı Çetin Güzel, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri ve gazilerkatıldı.


Her zaman olduğu gibi şehit yakınları ve gazilerimizle tek tek ilgilenen Kaymakam Sırmalı burada yaptığı konuşmada,


" Bugün, Türk savaş tarihinin altın harflerle yazıldığı Çanakkale Deniz Zaferinin 104. yıldönümü, Bugün vatan için, millet için kutsal saydığımız değerlerimiz için canlarını feda eden ölümsüz kahramanları, şehitlerimizi anma günü, Bugün "Haydi oğlum git! Ya gazi ol.. Ya şehit" diyerek oğlunun alnını öperek son yolculuğuna uğurlayan siz değerli şehit ailelerimizin gurur günü. Bizler vatanın bölünmez bütünlüğünü, Türk Milletinin bağımsızlığını herşeyin üstünde tutarak canlarını feda eden ölümsüz kahramanlarımızın hatıralarını gururla anılan kahramanlıklarını bize bırakmış oldukları tüm emanetlerini büyük bir onurla ve gururla sonsuza kadar koruyacağımız ve yaşatacağımıza söz veriyoruz. Türk milleti tarihi boyunca şehitlerine ve gazilerine ve onların ailelerine ayrı bir değer vermiş ve onlara sahip çıkmayı en önemli sorumluluk bilmiştir. Edremit ilçemizde 47 şehit ailemiz, 192 gazimiz bulunmaktadır. Bizler devlet ve millet olarak her zaman onların yanındayız. Çünkü onlar bize şehitlerimizin birer emanetidir. Bugün, ay yıldızlı bayrağımızın altında huzurlu, güvenli yaşıyorsak ve geleceğe umutla bakıyorsak bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz.”dedi. Kaymakam Sırmalı’nın konuşmasının akabindeİlçe Müftüsü Sait Emin Arvas tarafından şehitlerimiz için dua edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 16:08
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
    1. Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
    2. Düzce’de Tüketici Hakem Heyeti başarı..
    3. Mersin-Tarsus OSB büyüyor
    4. Öğrencilerle birlikte kuru ekmek yedi,..
    5. Amasya’nın 20 yıllık hayali gerçekleşti
    6. Kahramanmaraş oy kullanma saatleri..
    7. Akıncı Üssü davası
    8. Yazıcı: “Mutlu Marmarisli, mutlu..
    9. 150 bin TL değerinde otomobil çalan..
    10. 18 Mart ruhu için öğrencilerden özel..
    11. Rektör Çomaklı’nın 18 Mart Şehitleri..
    12. Altıeylül’de her mahalle miting alanı
    13. Mustafa Savaş: “Çerçioğlu, ekmek elden..
    14. Serdivan’a 7 milyon metrekare yeni..
    15. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası’na..
    16. Bakan Pakdemirli Katar’da
    17. Marmaris’te cinayet
    18. Osmaneli ‘de Çanakkale Zaferi’nin..
    19. Ortaokul öğrencileri ay-yıldızlı..
    20. Taşköprü’de sentetik futbol sahasının..
    21. AK Parti’li Arvas: “Esnaf, dürüstlüğün..
    22. İl Emniyet Müdürü Kaya, Yata Güvenliği..
    23. Kocaeli’deki şafak operasyonu polis..
    24. KOBİS sistemi yenilendi
    25. Vali Memiş, 15 Temmuz gazisini dinledi
    26. Başkan Çerçi Yunusemre Belediyespor..
    27. Demokrasi Meydanı tarihi buluşmaya..
    28. Ağrılı yüzücülerden 64 madalya
    29. Başkan Çerçioğlu, Koçarlı’da mesire..
    30. Şehitleri anma gününde şehit ailesine..
    Borç bataklığına saplanan ABD çöküyor!
    Borç bataklığına saplanan ABD çöküyor!
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Erdoğan’ın 1 milyarlık ordusu!
    Erdoğan’ın 1 milyarlık ordusu!
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    WhatsApp'ın kurucusundan flaş uyarı! "Facebook'u silin"
    WhatsApp'ın kurucusundan flaş uyarı! "Facebook'u silin"

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    CHP seçmeninin Kılıçdaroğlu ile imtihanı! Ne dediğini anlayana aşk olsun
    CHP seçmeninin Kılıçdaroğlu ile imtihanı! Ne dediğini anlayana aşk olsun