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Edremit’te binlerce kişi tek yürek oldu

15 Temmuz hain darbe girişiminin 3.

16 Temmuz 2019 Salı 05:21
Edremit’te binlerce kişi tek yürek oldu

15 Temmuz hain darbe girişiminin 3.yıl dönümünde Balıkesir’in Edremit ilçesinde Kaymakamlık tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi. Şehit Hamdi Bey Meydanından, Cumhuriyet Meydanına binlerce Edremitli yürüdü. Cumhuriyet Meydanında düzenlenen anma törenlerine vatandaşların katılımı yoğun oldu.


Saat 22.30’da Şehit Hamdi Bey Meydanında Edremit Kaymakamlığının çağrısı ile bir araya gelen binlerce vatandaş Azerbaycan Bulvarı, Menderes Bulvarı üzerinden Cumhuriyet Meydanına kadar yaklaşık yarım saatlik bir yürüyüş gerçekleştirdiler. Şehitleri anma yürüyüşünden sonra Cumhuriyet Meydanı’nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı söylendi. Kur’an-ı Kerim tilavetinden sonra şiirler okundu. Mehteran gösterisi sonrasında Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı kürsüye çıkarak “15 Temmuz 2016’da milletimize, demokrasimize karşı hain FETÖ terör örgütü tarafından darbe girişimi yapıldı. O gece alçaklar milli iradenin üzerine bombalar yağdırdı. Milli iradenin tecelli ettiği makam olan Türkiye Büyük Millet Meclisini bombaladılar. Tanklar ile halkın üzerine yürüdüler. Gözünü kırpmadan vatandaşlarımızı şehit ettiler. O kara gecede alçaklıkta, hainlikte, ihanette sınır tanımadılar. O gece Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine milletimiz meydanlara indi. Tek millet, tek vatan, tek bayrak, tek devlet inancıyla birleşti. Tek yürek halinde hareket ederek milli iradenin teslim alınamayacağını gösterdiler. Türk Demokrasisine ve milli iradeye karşı teşebbüs edilen hain darbe girişimi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kahraman milletimiz tarafından bertaraf edildi.” Dedi. Konuşmanın ardından Edremit Müftülüğü hocaları tarafından ilahiler ve kasideler okundu. Saatler 00.13’ü gösterdiğinde ise tüm yurtta olduğu gibi Edremit’te de bütün camilerden Salâ’lar okundu. Etkinliklerin sonunda ise binlerce Edremitli bayrak şöleni ile Cumhuriyet Meydanını bayraklar ile coşturdular.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 05:21
  1. doğa

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