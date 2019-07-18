Edremit’te asırlık dev buğday ambarı ilgi gördü Edremit ilçesine bağlı Kırsal Bostancı Mahallesinde eski eşya ticareti yapan Muammer Aşık, yaklaşık bir asırlık olduğu tahmin edilen ahşaptan yapılmış olan buğday ambarını satışa çıkardı.

Edremit ilçesine bağlı Kırsal Bostancı Mahallesinde eski eşya ticareti yapan Muammer Aşık, yaklaşık bir asırlık olduğu tahmin edilen ahşaptan yapılmış olan buğday ambarını satışa çıkardı. Ambarı, Dursunbey’den getirdiğini anlatan Aşık, ambarın yapımında çivi kullanılmadığını söyledi.

İlçenin Bostancı Mahallesinde Çanakkale-İzmir karayolu üzerinde eski eşya ticareti yapan 46 yaşındaki Muammer Aşık’ın satışa sunduğu tarihi buğday ambarı ilgi gördü. Ambarın, Dursunbey’in Çamköy Mahallesinden satın alındığını anlatan Aşık, “Ambarımız 3,5 x 2,5 ebadında olup yüksekliği de 3 metredir. Yapımında çivi kullanılmamıştır. Yaklaşık bir asırlık olmasına rağmen hiç yıpranmamış. Kamyonun üzerinde alıcısını bekliyor. Değişik amaçlarlakullanılabilir” dedi.

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