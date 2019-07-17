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Edremit’te 33 kök kenevir ele geçirildi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde jandarma kenevir tohumu ve 33 kök kenevir ele geçirdi.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 13:38
Edremit’te 33 kök kenevir ele geçirildi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde jandarma kenevir tohumu ve 33 kök kenevir ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi göz altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Güre mahallesinde bir inşaatta bekçilik yapan M.Y. isimli şahsın inşaat alanında ikamet ettiği bekçi kulübesinin yanına kenevir ektiğine dair bilgi elde edildi. M.Y. isimli şahıs hakkında yapılan araştırmalarda şahsın il dışından geldiği, şüpheli tavırlar sergilediği, cezaevi firarisi olduğu ve sekiz ayrı hırsızlık, iki ayrı konut dokunulmazlığını ihlal, iki ayrı göçmen kaçakçılığı, hükümlü ve tutuklunun kaçması, belgede sahtecilik, iftira" olmak üzere toplam 15 ayrı suçtan arama kaydı olduğu tespit edildi. Bekçi kulübesinin içerisinde bin gram kenevir tohumu, bekçi kulübesinin bitişiğine naylondan yapılan kulübe içerisinde 33 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. M.Y. gözaltına alınırken, tahkikat sürüyor.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 13:38
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