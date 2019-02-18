Edremit’te 20 düzensiz göçmen yakalandı Balıkesir’in Edremit ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmeye çalışan 20 Afgan uyruklu düzensiz göçmen geçiş hazırlığı yaparken yakalandı.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmeye çalışan 20 Afgan uyruklu düzensiz göçmen geçiş hazırlığı yaparken yakalandı. Düzensiz göçmenlerle birlikte bir kişi de organizatör olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir grup insanın Avcılar Mahallesi Karaburun bölgesinden Midilli Adası’na geçmek üzere hazırlık yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bölgede 20 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakalayan ekipler, kaçışı organize ettiği iddiasıyla A.M.J’yi gözaltına aldı. Afganlar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken A.M.J. İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.