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Edremit’te 1 Mayıs’a palyaçolu ve konserli kutlama

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, ’1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ renkli görüntülere sahne olurken, palyaçolu yürüyüş sonrası düzenlenen Leman Sam konseri ile sona erdi.

01 Mayıs 2019 Çarşamba 15:10
Edremit’te 1 Mayıs’a palyaçolu ve konserli kutlama

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, ’1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ renkli görüntülere sahne olurken, palyaçolu yürüyüş sonrası düzenlenen Leman Sam konseri ile sona erdi.


Baraj Caddesi, Azerbaycan Bulvarı üzerinden, Şehit Hamdi Bey Meydanına yürüyen ağırlıklı olarak sendikalar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları ile işçilerin yanı sıra vatandaşlardan oluşan kutlama kortej yürüyüşüne, Edremit Belediye Başkanı Hasan Arslan ve bazı CHPli milletvekilleride eşlik etti. Yürüyüş sonrası meydanda yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapıldı.


Kortejde geniş güvenlik önemleri dikkat çekerken, polayço ise etkinliğe ayrı bir renk kattı. Belediye Başkanı Hasan Arslan,"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı’ndaişçi kardeşlerimizle bir araya gelebilmenin mutluluğunu yaşadık. Emeğin ve alınterinin en yüce değer sayan birisi olarak, emekçilerimizin sonuna kadar yanındayım"dedi. Etkinlik, yayınladığı her albümü ile sevenlerini kendine bir kez daha bağlayan Leman Sam’ın muhteşem sahne performansı eşliğinde yine sevenlerine unutulmaz bir konser yaşatması ile sona erdi.

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Haber Tarihi: 01 Mayıs 2019 Çarşamba 15:10
  1. konser

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