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Edremitli zeytin üreticisinde "toz" endişesi

Balıkesir'in Edremit ilçesi ile Çanakkale'nin Yenice ilçeleri arasında yapımı devam eden ve Kazdağları'ndan geçen Kalkım Çevre Yolu civarında bahçeleri olan üreticiler, yol çalışmaları sırasında yükselen tozların çiçeklenme dönemindeki zeytinde verim kayıplarına yol açmasından endişe ediyor

21 Haziran 2019 Cuma 15:03
Edremitli zeytin üreticisinde "toz" endişesi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde yapımı süren çevre yolu yakınında zeytin bahçeleri bulunan üreticiler, çalışmalar sırasında yükselen tozların çiçeklerin üzerini kaplaması nedeniyle oluşacak verim kayıplarından korkuyor.

Edremit Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yılmaz Diker, kara yolları ve taşeron firma yetkililerinden yol çalışmalarının olduğu bölgede bir an önce asfalt dökülmesini, yol inşaatının devam ettiği kesimde sık sık sulama yapılarak, toz kalkmasının önüne geçilmesini istedi.

Yaklaşık bir aydır kara yollarının bölgede çalışması olduğunu ve sulamanın yeterince yapılmaması nedeniyle zeytin üreticisinin ürün kaybı endişesi yaşadığını belirten Diker, şunları kaydetti:

"Buradaki çalışma küçük bir kavşak çalışması. Ancak aylardır asfaltlanmasına geçilemedi. Zeytinin çiçeklenme döneminde özellikle yoldan kalkan toz, ağaçların döllenmesinde büyük sıkıntı yarattı ve verim kaybı oluşuyor. Yani ağaçlarda ürün bağlaması problemleri yaşandı. Zeytin ağaçlarının toz toprak içinde kaldığını görüyoruz. Bu konuda üreticilerin ciddi şekilde şikayetleri, mağduriyetleri var."

Toz nedeniyle kavşak yapım çalışmalarının gerçekleştirildiği Darsofa ve Çamcı mahallelerindeki yüzlerce dönümlük zeytin bahçesindeki ağaçlarda ciddi verim kaybı yaşanacağına işaret eden Diker, "Çiçeklenme döneminde zeytin çiçeği çok hassastır. Herhangi bir toza veya mevsimsel değişikliğe, sıcaklığa dayanamaz. Dolayısıyla bu şekilde açan çiçekler, dış etkenlere maruz kalması nedeniyle meyvesini bağlayamaz ve kuruyan çiçekler dökülerek meyve kayıplarına sebep olur." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 15:03
  1. Balıkesir
  2. Edremit
  3. Toz
  4. zeytin

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