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Edremit MTAL, geleceğin tarım sistemini uyguluyor

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Edremit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) öğrencileri topraksız tarım projes’yle geleceğin tarım sisteminde meyve ve sebze yetiştiriyor.

25 Mart 2019 Pazartesi 16:11
Edremit MTAL, geleceğin tarım sistemini uyguluyor

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Edremit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) öğrencileri topraksız tarım projes’yle geleceğin tarım sisteminde meyve ve sebze yetiştiriyor.


Okulun Biyoloji Öğretmeni Murat Yağcı tarafından hazırlanan, Metal Tek. Alan Şefi Fikret Çelik, Makine Tek. Alan Şefi Tuncay Ören ve Elektrik Elektronik Tek. Alan Şefi Özkan Pehlivan’ın danışmanlığında, 10 öğrenci tarafından uygulanan proje 7 Aralık 2018 tarihinden beri başarılı bir şekilde sürdürülüyor. Projede görevli olan öğretmen ve öğrenciler, biyoloji sınıfında kurdukları motor sistemiyle su ve gübrenin kapalı devre içinde dolaşmasını sağlayıp haftalık periyotlarla suyun sertlik derecesi ve gübre verimliliği ölçerek marul ve çilek yetiştiriyorlar.


Biyoloji Öğretmeni Murat Yağcı “Dünyada tarım alanları giderek verimsizleşiyor. Topraksız tarım, toprağa göre beş kat daha fazla verim sağlıyor ve bu nedenle yakın geleceğin en popüler yatırım alanlarından biri olmaya aday. Seralarda aynı ürünün arka arkaya uzun yıllar yetiştirilmesi toprak yorgunluğuna neden oluyor. Bu da toprak verimliliğini düşürüyor. Toprak yorgunluğuna çözüm olarak toprak değişimi ve yetiştirilecek üründe değişiklik yapma uygulaması vardır. Ama bu tür uygulamalar üreticiler için fazla pratik olmadığı gibi fazla ekonomik de değildir. Tarımda en istenmeyen şey, zararlı otların ve hastalıkların ürüne zarar vermesidir. Yoğun tarımın yapıldığı ve sürekli aynı ürünün yetiştirildiği yerlerde bağışıklık kazanan hastalık, zararlı ve yabancı otlar büyük sorun olmaktadır. Modern tarımda ilaçlı mücadele yapılarak sorun ortadan kaldırılmaya çalışılsa da tam bir kontrol sağlanamamaktadır. İşte tam bu noktada topraksız tarım devreye giriyor ve biz de öğrencilerimize bu projemiz sayesinde topraksız tarımı uygulamalı olarak öğretiyoruz. Çoğu insan evimin önünde bir bahçem olsa da domates, biber ekebilsem, diye düşünür. Günümüzde tarımsal üretim, tarım alanları dışında da gerçekleştirebilmektedir. Araştırmalar, topraksız ortamda yetiştirilen domatesin en az toprakta yetiştirilenler kadar kaliteli olduğunu göstermiştir. Toprağı tarıma elverişli olmayan bölgelerde kullanılacak yöntemlerden bir tanesini cüzi bir bütçeyle okulumuzun imkanları dahilinde öğrencilerimizle birlikte uyguluyoruz. Ege Üniversitesi, Ziraat Mühendisliği Fakültesi mezunu Fatih Akkuş, projemizin uygulanışında bizlere teknik destek sağlıyor. Uyguladığımız ‘Topraksız Tarım Projesi’nde öğrencilerimiz yalnızca su ve gübre kullanarak marul ve çilek üretimi yapılıyorlar. Yaklaşık 2 ay içinde ilk mahsullerimizi aldık. Bu projemizle yalnızca su ve gübre kullanılarak tarım yapılabileceğini, tarım alanları dışında ve özellikle toprağı tarıma elverişli olmayan bölgelerde kullanılabilecek yöntemleri öğrencilerimize uygulamalı şekilde öğretiyoruz. Yakında domates ve biber yetiştirmeyi de düşünüyoruz.” dedi.


Okul Müdürü Orhan Koç: “Projeye destek veren Ziraat Mühendisi Fatih Akkuş’a teşekkür ediyor, projeyi hazırlayan Biyoloji Öğretmeni Murat Yağcı’yı, danışman öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum.” dedi.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 16:11
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